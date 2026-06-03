Nazare: Dacă România reușește să își mențină traiectoria fiscal-bugetară, poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027

Investitorii nu cer promisiuni, ci execuție, stabilitate și continuitate, România are argumente bune, care trebuie susținute prin cifre, decizii consecvente și prin capacitatea de a duce reformele și investițiile până la capăt, iar dacă țara reușește să își mențină traiectoria fiscal – bugetară poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a discutat marți, la Viena, cu investitori internaționali, reprezentanți ai agențiilor de rating și FMI, în cadrul CEE Macro & Fixed Income Conference, organizată de J.P. Morgan.

‘Astăzi am explicat direct celor care finanțează România statusul la zi al economiei noastre, unde ne situăm în legătură cu țintele de deficit, cum folosim fondurile europene, care sunt riscurile perioadei următoare și care este traiectoria asumată pentru următorii ani. Interesul pentru România este real. Dar la fel de reale și legitime sunt și întrebările investitorilor, în contextul actual. Întreaga comunitate internațională de business analizează atent România – se uită la cifre, dar și la stabilitatea deciziilor. Întrebările de astăzi au mers exact în punctele sensibile: dacă ținta de deficit pentru 2026 poate fi atinsă, cum va fi construit bugetul pentru 2027, ce se întâmplă cu PNRR, cât de repede putem transforma SAFE în proiecte concrete și dacă direcția de consolidare fiscală rămâne aceeași după formarea noului guvern’, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.

El a reamintit că execuția bugetară la patru luni ajută în acest tip de discuții, în condițiile în care deficitul a coborât la 1,17% din PIB, față de 2,92% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. ‘Pe partea de venituri, avem o creștere de 12% a veniturilor totale și de 15,5% a veniturilor fiscale. TVA a crescut cu peste 22%, iar contribuțiile sociale cu aproape 9%. Aceste cifre transmit și în extern faptul că ANAF începe să folosească mai bine instrumentele digitale, analiza de risc și mecanismele noi de colectare’, a arătat ministrul interimar de resort.

Pe partea de cheltuieli, s-a redus presiunea pe cheltuieli curente și s-a făcut loc pentru fonduri europene și PNRR. Plățile din fonduri europene au crescut puternic, iar investițiile finanțate european sunt esențiale în acest an, a subliniat Alexandru Nazare.

Totodată, șeful interimar de la Finanțe a menționat că, în ceea ce privește PNRR, obiectivul este securizarea integrală a granturilor și atragerea a cât mai mult din componenta de împrumut, acolo unde proiectele sunt realiste și pot fi duse până la capăt.

SAFE a fost, de asemenea, un alt punct important pe agenda de discuții. România a semnat acordul pentru 16,68 miliarde euro, o finanțare care poate susține apărarea, infrastructura strategică, industria și conectivitatea. Este o oportunitate majoră, dar trebuie transformată în proiecte concrete, consideră sursa citată.

‘Pentru 2026, țintele României sunt 6,2% deficit cash și 6% deficit ESA. Am transmis investitorilor că acestea sunt realizabile dacă ritmul actual se păstrează și reușim să imprimăm continuitate reformelor demarate. Pentru 2027, cheia va fi bugetul. Investitorii așteaptă un buget pregătit din timp, credibil, fără improvizații și fără cheltuieli noi fără surse clare de finanțare. Am reluat astăzi mesajul pe care l-am transmis și agențiilor de rating: România are nevoie de un buget pentru 2027 care să confirme traiectoria de ajustare, nu să o pună sub semnul întrebării. Dacă România reușește să își mențină traiectoria fiscal – bugetară, poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027. Investitorii nu cer promisiuni. Cer execuție, stabilitate și continuitate. Iar România are argumente bune, care trebuie susținute prin cifre, decizii consecvente și prin capacitatea de a duce reformele și investițiile până la capăt’, a subliniat Alexandru Nazare.