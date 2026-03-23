Jianu: România împrumută 16,7 miliarde euro pentru SAFE, fără beneficii pentru economia locală

Programul SAFE, în valoare de 16,7 miliarde de euro, pentru care România se împrumută integral, nu va genera beneficii pentru economia locală, a afirmat, luni, președintele IMM România, Florin Jianu, într-o conferință de presă.

‘Aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru care încă nu a pătruns în prim-planul mass-media, și anume programul și alocarea programului SAFE, acel program de înarmare de 16,7 miliarde de euro, pentru care România se împrumută în totalitate. Atenție, deci se împrumută de toți acești bani, 16,7 miliarde de euro. Atragem atenția că toți acești bani vor părăsi România, că beneficiarii nu sunt companii din România, nu sunt companii producătoare de aici și, într-un moment dificil pe care îl traversează economia României, într-un moment dificil pe care îl traversează bugetul de stat, noi solicităm o dezbatere mai aplicată, cu atenție asupra economiei românești, cu atenție asupra producătorilor autohtoni, pentru că avem foarte multe firme din acest domeniu al producției de utilități în ceea ce înseamnă armamentul sau capabilități’, a declarat Jianu.

În acest context, Jianu a subliniat că nu este normal ca statul român să se împrumute cu aceste sume, în condițiile în care fondurile ar urma să părăsească țara, iar generații întregi de români, inclusiv copiii lor, vor suporta povara acestor împrumuturi, fără ca economia națională să beneficieze de acest program.

Programul SAFE permite statelor membre să își extindă investițiile în domeniul apărării prin achiziții publice comune din industria europeană de apărare, pentru capabilități prioritare, în vederea asigurării interoperabilității și reducerii costurilor.

De asemenea, Ucraina și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și Spațiul Economic European (SEE) pot participa la achiziții comune, iar statele candidate și partenere pot contribui la cererea agregată și negocia participarea industriilor lor.