Kelemen Hunor: Aşteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că reprezentanţii formaţiunii aşteaptă să vadă care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat Eugen Tomac, iar ulterior vor lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului. ”Vom vedea ce soluţii propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă ţara şi dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcţiona pe termen mai lung”, adaugă Kelemen.

”Am luat act de decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului. Aşteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi care sunt intenţiile premierului desemnat. După aceste discuţii vom lua o decizie privind susţinerea învestirii guvernului”, a afirmat Kelemen Hunor, joi seară, într-o postare pe Facebook.

El a reiterat că nu consideră o idee bună propunerea unui guvern tehnocrat.

”Considerăm în continuare că nu este o soluţie bună ca preşedintele să încerce, într-o primă etapă, formarea unui guvern tehnocrat, mai ales în jurul unei persoane care nu dispune de o susţinere parlamentară. Un guvern poate să-şi pună în aplicare programul doar dacă are în spate majoritatea necesară. În caz contrar, pentru fiecare proiect şi pentru fiecare decizie trebuie căutată o majoritate, iar acest lucru poate face guvernarea foarte dificilă. România are nevoie de stabilitate, de o majoritate parlamentară solidă şi de o guvernare predictibilă. În zilele următoare vom vedea ce soluţii propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă ţara şi dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcţiona pe termen mai lung”, a conchis el.