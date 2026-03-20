Lazea: Vedem că populismul este în floare, ca și când nu s-ar vedea că e o criză economică mondială

”De ce mi se pare că este o carte meritorie? Din mai multe motive. În primul rând pentru că are o abordare multidisciplinară. Analiza economică este dublată de o analiză istorică, culturală, sociologică, politică și geopolitică. Așa trebuie scris când scriem despre economie. Este clar că acesta este standardul pe care ar trebui să ni-l impunem în toate împrejurările. În al doilea rând, am remarcat faptul că are o abordare antipopulistă. Astăzi, când suntem înconjurați de valuri de populism care se revarsă spre noi din toată mass-media, din toate televiziunile și așa mai departe, mai ales în condiții de criză, când nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, dar nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, vedem că populismul este în floare, ca și când nu s-ar vedea că e o criză economică mondială, ca și când s-ar fi uitat că România este în perioada de procedură de deficit excesiv și că n-am făcut nici măcar jumătate din drumul de corecție bugetară pe care trebuie să-l facem și noi deja ne gândim să facem pași înapoi. Și ca și când nu s-ar vedea că datoria externă a României crește cu două miliarde de euro pe lună. Atât a crescut în ianuarie, cu 1,9 miliarde de euro”, a spus Valentin Lazea, la dezbaterea asupra lucrării ”Crizele și tentația autoritaristă”, autor academician Daniel Dăianu.

El a afirmat că pe vremea lui Ceaușescu, România a avut probleme din cauza unei sume mai mici, de 11 miliarde de dolari datorie totală.

Valentin Lazea a menționat că al treilea lucru pe care îl remarcă la cartea academicianului Daniel Dăianu este abordarea democratic-liberală opusă autoritarismului și iliberalismului.

De asemenea, economistul șef al BNR a subliniat că lucrarea are o abordare antidogmatică, în care autorul arată că liberalismul, așa cum este el perceput în România, reprezintă o trunchiere a adevăratei doctrine liberale și la fel în ceea ce privește social-democrația.