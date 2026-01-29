Lecțiile antreprenoriatului medical care l-au făcut pe cardiologul Oren Iancovici să mizeze pe chirurgia plastică

În 2008, la 31 de ani, Oren Iancovici lansa propriul business medical, pornind de la o investiție de doar 20.000 de euro. După ce a dus compania la o evaluare de 40 de milioane de euro și a vândut pachetul majoritar, revine cu un nou proiect: vrea să schimbe modul în care este practicată chirurgia plastică în România.

La finalul lui 2024, din convingerea că medicina estetică trebuie să pună mai mult accent pe relația cu pacientul, cunoscutul cardiolog Oren Iancovici a pus bazele AMOO KLINIK, alături de chirurgii plasticieni Michael și Andrei Pantazi. Un an mai târziu, clinica a închis primul exercițiu complet de funcționare cu afaceri de 750.000 de euro, peste nivelul anticipat. Pentru fondatori, însă, performanța financiară nu este cel mai important lucru. „Principala misiune pe care o avem este schimbarea. Simțim că trebuie să schimbăm complet atitudinea medicilor din domeniul esteticii și chirurgiei plastice față de pacienți și clienți”, explică Oren Iancovici. Pentru el, provocarea nu e doar medicală, ci și culturală: „Este esențial ca nivelul calității serviciilor medicale să crească semnificativ, astfel încât pacienții să primească tratamente corecte și la standarde înalte, proporționale cu investiția pe care aceștia o fac”.

Anatomia unei dezvoltări antreprenoriale

În 2008, în timpul rezidențiatului de cardiologie, Oren Iancovici a pus pe picioare un cabinet medical. A lucrat alături de mai mulți medici specialiști, găsind o formulă care i-a adus venituri încă de la început. În 2010, proiectul s-a extins printr-o asociere într-un spital privat. Investiția, de aproximativ 300.000 de euro, a acoperit mutarea într-un spațiu mai mare și amenajarea unei săli de operații și a unei săli de cardiologie intervențională. Plățile au fost negociate în tranșe, pe 3–6 luni, iar primele surse de finanțare spune că au venit dintr-un împrumut de la un prieten de-ai săi, apoi din linii de credit și credite bancare pentru achiziții. Businessul s-a extins treptat: încă o sală de operații, apoi încă una, și mai multe centre în alte orașe. În 2019, cardiologul și-a vândut pachetul majoritar din Centrele Ares către o firmă de investiții din SUA, păstrând un procent minoritar. Investitorul a continuat dezvoltarea companiei până a adus-o la o cifră de afaceri de aproximativ 40 de milioane de euro.

De la cardiologie la estetică

În 2008, cea mai mare provocare era să aduci pacientul la cabinet. Astăzi, problema s-a mutat în online. „Informația medicală ajunge rapid la pacient sau consumator, însă capacitatea acestuia de a o analiza, filtra și înțelege corect este tot mai limitată”, explică medicul. Volumul de conținut apărut pe internet și social media crește de la o zi la alta, iar o parte din informații circulă fără bază medicală. O a doua problemă ține de oameni. „În ultimii 15 ani, calitatea muncii a scăzut vizibil. Oamenii caută câștiguri rapide pentru efort minim, iar conceptul de muncă serioasă a devenit, pentru mulți, o necunoscută”, spune Oren Iancovici. Noua sa clinică are în prezent 11 angajați și lucrează cu zeci de colaboratori medici, însă recrutarea rămâne dificilă.

Medicul crede că piața chirurgiei estetice din România este „haotică”. „Este dominată de clinici individuale și de medici plasticieni sau esteticieni care fac ce consideră că este bine pentru a câștiga bani, iar lipsa unei ordini clare se simte în mod evident”, lămurește el. Diferențele dintre spitalele de stat, spitalele private și clinicile individuale rămân, în multe cazuri, neclare, iar nivelul de pregătire și calitatea serviciilor diferă mult. „Există foarte multe proceduri realizate la un nivel redus și la prețuri foarte mici, ceea ce generează un haos, dar, în același timp, creează oportunități importante pentru clinici ca a noastră”, adaugă acesta. Asta pentru că, spune el, într-o piață atât de fragmentată, calitatea ajunge să fie un criteriu de diferențiere obligatoriu.

La AMOO KLINIK, aproximativ 90% dintre clienți sunt femei care își doresc să se simtă și să arate mai bine. Clinica lucrează pe zona de anti-aging, wellness și estetică, dar acoperă și componenta medicală, atunci când există probleme care țin de intervenții chirurgicale sau de corectarea unor situații cu impact real asupra sănătății și încrederii în sine.

Filosofia unei afaceri sănătoase

Pentru 2026, Oren Iancovici estimează o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 – 1,3 milioane de euro și spune că vrea să țină businessul pe break-even. „Singurul sfat pe care l-aș da oricui ar fi că o afacere sănătoasă este o afacere pe zero; niciodată să nu te gândești la câștig, ci mereu cum să nu pierzi, etapizat”, punctează el. În practică, spune că reinvestește tot în dezvoltare, în echipă și în calitatea serviciilor. „Nu renunț niciodată. Doar după ce voi vinde businessul existent, mă voi gândi să deschid alt tip de afacere”, explică antreprenorul.

Pe termen scurt, cea mai importantă direcție de dezvoltare vizează deschiderea unui spital privat de chirurgie plastică, un proiect gândit împreună cu mai mulți medici și construit ca o extensie firească a filosofiei actuale. „Ne propunem să ridicăm nivelul serviciilor medicale, pentru că în România există foarte puține spitale private specializate în chirurgie plastică”, explică el. Proiectul urmărește nu doar atragerea pacienților, ci și susținerea medicilor plasticieni, identificarea celor mai buni specialiști din domeniu și construirea unei echipe solide, capabile să ofere servicii la standarde ridicate. În paralel, AMOO KLINIK își urmează strategia de dezvoltare și investește în echipamente de ultimă generație și în extinderea echipei, pregătind terenul pentru următoarea etapă de creștere.