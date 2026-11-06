Luca Niculescu: Bugetul de stat pentru anul viitor trebuie să fie unul echilibrat

Primul ministrul Luca Niculescu a declarat, joi, că își dorește un buget de stat echilibrat pentru anul 2027, care să se înscrie în coordonatele fiscal-bugetare pe care România și le-a asumat în fața Comisiei Europene și, în același timp, să corespundă nevoilor românilor.

El a răspuns astfel, fiind întrebat cum își propune să arate bugetul de stat al României pentru 2027.

‘Un buget care, cum ziceam, să fie echilibrat, pentru că avem nevoie de un buget pe care să-l putem prezenta, care să se înscrie în coordonatele fiscal-bugetare cu care ne-am angajat în fața Comisiei Europene, avem agențiile de rating, care vin în ianuarie, în februarie și în martie. În același timp, trebuie să fie un buget care să răspundă și nevoilor românilor. Românii au venit, sau sunt, după doi ani dificili, după doi ani în care prețurile au crescut, după doi ani în care au existat creșteri de TVA și alte taxe. Cred că este greu să mai vii cu altfel de măsuri de genul acesta ‘, a declarat Luca Niculescu, joi seară, la Antena 3.

El a subliniat că primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este ‘să-și strângă lui însuși cureaua’.

‘Să încerce să colecteze mai mult, de fapt, nu să încerce, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune și după aceea să se gândească la alte impozite sau taxe pentru cetățeni, dar nu este ceva la care vrem să ne gândim’, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a punctat că una dintre preocupările Guvernului se referă la combaterea evaziunii fiscale și a estimat că la anul gradul de colectare la buget va fi mai mare, răspunzând unei întrebări privind abordarea în acest domeniu, împreună cu ministrul Finanțelor și ANAF, pentru a se putea obține rezultate semnificative.

‘A fost una dintre primele preocupări pe care le-am avut, pentru că există o diferență mare între ce încasează statul și ce ar trebui să încaseze. Și aici cred că mai este de lucru. Totuși, ANAF-ul în acest an a colectat conform planului. Conform planului în condițiile în care Produsul Intern Brut a cunoscut o scădere. Vom vedea cât va fi la finalul anului, dar noi începusem anul cu o previziune de creștere economică, creștere economică care nu s-a întâmplat. ANAF-ul și-a făcut planul, asta înseamnă o colectare bună, dar evident că e nevoie de mult mai mult. Și aici vom lucra împreună cu ANAF, împreună cu Ministerul Finanțelor. Există programe de digitalizare care deja se aplică. Există ceva la care lucrează Ministerul Finanțelor și ANAF, conectarea între POS-uri și casele de marcat, în așa fel încât fiscalizarea să fie și mai bună. Există și proiecte pe care le discutăm cu ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială. Deci eu sunt convins că la anul colectarea va fi și mai bună decât a fost anul acesta. Și suntem obligați să facem asta’, a declarat Niculescu.

‘Nu mai putem crește taxe și impozite sau introduce taxe și impozite noi când te uiți la cât de greu o duc românii în momentul de față’, a subliniat premierul.