Luca Niculescu: Decizia privind majorarea salariului minim în 2027, după consultările cu sindicatele și patronatele

Premierul Luca Niculescu a declarat, joi seara, că o decizie privind majorarea salariului minim pe economie în 2027 va fi luată după consultările cu sindicatele şi patronatele în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, care urmează să fie convocat în această lună, şi după definitivarea datelor fiscal-bugetare de către Ministerul Finanţelor.

Întrebat dacă poate garanta creşterea salariului minim de anul viitor, premierul a precizat că discuţiile cu partenerii sociali au început deja, însă Guvernul nu dispune deocamdată de toate datele necesare pentru a anunţa o eventuală majorare.

„Este o discuţie pe care am început să o avem cu sindicatele. Acum două zile am avut o întâlnire foarte bună cu principalele confederaţii sindicale. Va continua împreună cu sindicatele şi patronatele în Consiliul Naţional Tripartit – o reuniune pe care o vom convoca foarte curând în această lună – şi la sfârşitul ei vom putea spune cu cât se măreşte salariul .(…) Acest răspuns vi-l dau după ce avem discuţiile în Consiliul Naţional Tripartit şi mai ales după cum, atunci când vom şti cum stăm cu datele fiscal-bugetare. Vedeţi că în fiecare zi avem date noi, dar nu avem datele finale. (…) Avem prudenţa care evident că vine de la Ministerul Finanţelor, avem dorinţele legitime ale oamenilor de a trăi mai bine şi vă asigur că vom face tot ce putem în acest sens, dar nu vreau să dau cifre de care după aceea s-ar putea să nu reuşim să ne ţinem. Ne vom preocupa de salariul minim şi de faptul că acest dialog pe care îl evocam ceva mai devreme să fie unul care să aibă şi rezultate”, a declarat Luca Niculescu, la Antena 3.

Premierul a subliniat că stabilirea salariului minim nu depinde exclusiv de Guvern, fiind necesară şi consultarea patronatelor, precum şi luarea în considerare a constrângerilor bugetare şi a angajamentelor privind reducerea deficitului.

„În Consiliul acesta Naţional Tripartit, după cum v-am spus, fac parte şi patronatele. Noi trebuie să ţinem cont de toate aceste sensibilităţi. Evident că sunt primul care îşi doreşte ca lefurile să fie cât mai potrivite cu nivelul de muncă pe care îl fac oamenii. Dar să nu uităm de unde venim, de la ce deficit venim şi ce consolidare fiscală trebuie să facem şi unde ne aflăm şi în context internaţional”, a afirmat Niculescu.

El a dat asigurări că Executivul va încerca să găsească un echilibru între necesitatea consolidării fiscale şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

„Toate problemele pe care le evocaţi mai devreme şi le cunoaşteţi mai bine decât multă lume în această ţară nu vin numai din contextul intern românesc. Adică faptul că avem o energie atât de scumpă nu are legătură numai cu România. Dar vom ţine cont în primul rând de ce-şi doresc oamenii şi vom încerca să mergem pe această linie de echilibru, ca, pe de o parte, să rămânem în traiectoria cunoscută şi la care ne-am angajat, pentru că, dacă România intră în junk, ajustarea va fi şi mai dură şi va fi şi mai greu pentru toată lumea, dar, în acelaşi timp, să ne gândim la oamenii din această ţară care, încă o dată, după doi ani în care au suferit relativ mult, să nu mai sufere”, a declarat premierul.