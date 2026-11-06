Luca Niculescu: În funcție de rezultatele controlului privind SAFE, vom vedea ce măsuri vom lua

Premierul Luca Niculescu a subliniat, joi, că SAFE este un program de care România are mare nevoie, dar și faptul că transparența modului în care sunt cheltuiți banii publici reprezintă o obligație.

‘Decizia Curții Constituționale, în cea mai mare parte, nu are legătură cu derularea în sine a programului SAFE, cu contractele care s-au încheiat. Este mai curând o chestiune de metodologie. Dar, da, când vorbim despre bani publici transparența nu este o opțiune, este o obligație. Ne interesează să știm cum s-au făcut acele contracte. Există un anunț al ministrului Apărării privind Corpul de Control. În funcție de rezultate vom vedea și ce măsuri vom lua. În același timp este un contract, este un împrumut de care România are mare nevoie. Avem uriașă nevoie de înzestrare în Armata română’, a spus el, pentru Antena 3.

Niculescu a fost, de asemenea, întrebat dacă ia în calcul o renegociere a contractelor din cadrul programului SAFE cu compania Rheinmetall, contracte care ar ajunge la aproape șase miliarde de euro.

‘Este un subiect sensibil. Este o firmă mare. Este o țară care ne este parteneră – Germania. Până nu am toate datele, eu nu fac afirmații privind redeschiderea. Dar vă asigur că vom avea toate datele. (…) Transparența banului public nu este o opțiune. Este o obligație. Este un dosar pe care îl vom urmări cu mare atenție, mai ales că e vorba de securitatea României’, a spus el.

Premierul a menționat că SAFE este cel mai mare program de înzestrare de care beneficiază Armata română, iar dobânda pentru banii împrumutați este ‘extrem’ de mică.

‘Nu trebuie să creadă cineva că noi punem sub semnul îndoielii acest program. În niciun caz. Vom vedea ce vom face și la cancelaria premierului. Dar este un program de care avem nevoie și Armata română, în primul rând, are nevoie. România și românii au nevoie de securitate’, a precizat el.