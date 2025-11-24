Mai puțin de o săptămână până la Black Friday mondial. Top 5 acțiuni pe care investitorii le așteaptă să crească

Populara sărbătoare a reducerilor, Black Friday, marchează începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții din întreaga lume, în special pentru platformele online. De aceea, această perioadă a anului oferă acțiunilor companiilor precum Amazon, Shopify, Zalando sau Allegro un impuls important, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Când este Black Friday 2025 și ce înseamnă pentru investitori?

În 2025, Black Friday va avea loc, la nivel global, pe 29 noiembrie, marcând începutul celei mai aglomerate perioade de cumpărături din an. Istoric, acțiunile companiilor din retail și e-commerce au depășit indicele S&P 500 atât înainte, cât și după Black Friday.

Spre exemplu, în 2024, vânzările online la nivel global au crescut cu aproximativ 5%, depășind 74 de miliarde de dolari, iar în SUA au avansat cu peste 10%, până la 10,8 miliarde de dolari. Conform datelor Kepler Analytics, în săptămâna Black Friday din 2023, vânzările fizice au fost în medie cu 93% mai mari decât într-o săptămână obișnuită, semn al unui interes puternic din partea consumatorilor.

Cum se reflectă acest lucru pe Wall Street?

Pentru investitori, Black Friday este un indicator al încrederii consumatorilor și al direcției economice din ultimul trimestru al anului. În 2024, datele Mastercard SpendingPulse arată o creștere de 3,5% a vânzărilor fizice totale și un avans de 14,6% în comerțul electronic, semn că dinamica pieței se mută tot mai clar în zona digitală. Analiștii de la Bain & Company estimează că în 2025 weekendul Black Friday – Cyber Monday va reprezenta aproximativ 9% din cheltuielile de retail din sezonul sărbătorilor, cu o creștere de circa 11% față de anul trecut.

Vânzările online ar putea atinge 12 miliarde de dolari doar în SUA și 80 de miliarde la nivel global, consolidând ascensiunea comerțului electronic. În ultimii ani, acțiunile companiilor precum Amazon, Shopify, Allegro și Zalando au depășit constant performanțele indicelui S&P 500 în această perioadă, confirmând că Black Friday a devenit un moment strategic nu doar pentru retail, ci și pentru piețele financiare, explică analiștii XTB.

Acțiunile din comerțul fizic în funcție de sezon

În ultimele două decenii, acțiunile din sectorul retail au depășit constant performanța indicelui de referință al pieței, mai ales în cele 17 zile dinaintea Black Friday. Companii precum Macy’s sau Tapestry Inc. beneficiază mai mult de întregul sezon de cumpărături din trimestrul IV decât de o singură zi de reduceri, însă Black Friday rămâne un reper esențial al acestei perioade.

De obicei, acțiunile din retail continuă să se mențină peste media pieței și în săptămânile de după eveniment, deși diferența se estompează treptat. Cu alte cuvinte, începutul lunii noiembrie marchează intrarea în cea mai favorabilă perioadă a anului pentru acțiunile din retail și comerțul electronic, susținută și de efectul tradițional al „Santa Rally”.

Marii câștigători sunt platformele de comerț online

Acțiunile cu cel mai mare potențial de câștig în sezonul Black Friday sunt cele din comerțul electronic, care resimt direct creșterea volumului de vânzări. În SUA, Amazon și Shopify domină prin acoperirea globală, în timp ce în Europa / Europa Centrală și de Est, Zalando și Allegro ar putea înregistra o creștere sezonieră importantă în 2025. Dincolo de platformele online, branduri precum Nike, Levi Strauss și L’Oréal pot beneficia de expansiunea canalelor digitale și de apetitul ridicat al consumatorilor în perioada sărbătorilor.

Amazon

Amazon a încheiat trimestrul III cu o creștere a veniturilor și profituri peste așteptările Wall Street, confirmând încă o dată potențialul de expansiune. Compania anticipează trimestrul al patrulea ca fiind puternic, susținut de sezonul sărbătorilor. Acțiunile testează zona de suport în jur de 242 de dolari, iar următoarea rezistență importantă se află la 255 de dolari, menținând o perspectivă general optimistă, precizează analiștii XTB.

Shopify

Acțiunile Shopify au scăzut recent cu aproximativ 10% față de maximele istorice, dar tendința generală rămâne ascendentă. Compania joacă un rol esențial în ecosistemul global de comerț electronic, oferind infrastructură pentru milioane de magazine online. Pe măsură ce prețul se apropie de zona de suport, interesul cumpărătorilor ar putea reveni. În trecut, lunile noiembrie și decembrie au adus cele mai bune performanțe pentru Shopify, alimentate de volumele ridicate de tranzacții generate de Black Friday și Cyber Monday.

Allegro

Allegro continuă să fie motorul comerțului electronic în Europa Centrală și de Est, operând în Polonia și pe piețele vecine, unde PIB-ul și consumul privat au crescut constant în ultimii ani. Decizia Băncii Naționale a Poloniei de a reduce ratele dobânzilor, combinată cu avansul salariilor reale, creează condiții favorabile pentru revenirea consumului, ceea ce ar putea impulsiona performanța platformei. Dintr-o perspectivă tehnică, acțiunile Allegro testează un nivel de suport solid în jurul valorii de 34 de zloți polonezi, iar o revenire din această zonă ar putea confirma reluarea trendului ascendent al companiei, considerată liderul tehnologic al comerțului de retail din regiune.

Zalando

Cândva simbolul creșterii pieței europene de modă online, Zalando traversează o perioadă dificilă încă din 2021, însă își păstrează poziția de lider și baza solidă de clienți activi. Sezonul Black Friday ar putea deveni un punct de cotitură, deoarece o creștere a volumului comenzilor sau a marjelor ar putea declanșa o revenire pe termen scurt. Istoric, perioadele de vârf sezoniere au readus interesul investitorilor pentru companie, iar 2025 ar putea repeta acest scenariu.

Nike

Acțiunile Nike se află sub presiune după ce au coborât sub media mobilă exponențială pe 200 de zile, însă perioada Black Friday ar putea aduce o revenire. Compania înregistrează, în mod tradițional, vânzări direct către consumatori record, prin website-ul său, Nike.com și aplicația SNKRS, modelul său de canale integrate consolidând atractivitatea pentru brand. În plus, o posibilă decizie favorabilă privind taxele de import ar putea sprijini profitabilitatea, oferind premise pentru o redresare a acțiunilor în perioada următoare, mai adaugă analiștii XTB.