Majorarea TVA nu a afectat industria de mezeluri; scăderea, resimțită în HoReCa

Majorarea cotei de TVA nu a afectat industria de mezeluri, o scădere fiind resimțită în HoReCa, unde mezelurile sunt utilizate ca materie primă, a afirmat, vineri, Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim, în cadrul unei conferințe de presă.

”Așteptăm încă date. Vedem că la nivelul lunii august în general consumul în România a scăzut un pic în zona de bunuri de larg consum. În industria noastră încă nu am văzut la nivelul lunii august o scădere a consumului. Cu siguranță se întâmplă următorul fenomen: consumul în segmentul de HoReCa a început să scadă mult mai accelerat decât retailul. HoReCa este mai impactată. Poate fi și mai impactată anul viitor dacă nu va mai beneficia de aceeași cotă de TVA, ca la produse de retail. Dacă TVA la HoReCa se va majora la 21% impactul va fi cu siguranță mult mai mare. HoReCa este un canal de vânzare pentru noi. În HoReCa vindem produse ca subproduse, ca un soi de materie primă pentru produse finite. Doar acolo observăm o oarecare scădere, însă ponderea vânzărilor în HoReCa este una extrem de mică în cadrul grupului nostru. Este un canal în care vrem să investim foarte mult în anii următori. Retailul românesc este, încă, în proporție de peste 40% retail tradițional”, a spus Radu Timiș.

El a menționat că în România există peste 70.000 de magazine de retail tradițional, mici buticuri deținute de antreprenori. Compania deservește peste 15.000 de clienți, mici magazine în fiecare săptămână.

”Ideea este că ce știm noi sunt date culese de companii de research și vedem cifrele la iulie, august, septembrie, în momentul de față. Pe trei luni există o scădere de -0,5% în volum. Într-adevăr scăderea este în august mai mare. În septembrie este chiar -0,5%. Vorbim de cifre an la an. Nu este un motiv să ne îngrijorăm acum. Evident că suntem atenți la tot ce se poate întâmpla. Dar pe prima jumătate a anului este o creștere de 1,9%. Deci nu vedem în momentul de față, cel puțin în industria noastră efecte. Din informațiile pe care le avem știm că sunt competitori care înregistrează scăderi, dar nu e cazul nostru”, a spus Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim Family Holding.

Compania a organizat vineri un briefing de presă cu privire la derularea, în perioada 17 – 29 octombrie 2025, a ofertei publice inițiale pentru listarea la Bursa de Valori București.