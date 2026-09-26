Majoritatea românilor întreabă AI când nu știu ceva. România, pe ultimul loc în UE la utilizarea AI în companii

Majoritatea românilor (83%) apelează la Inteligența Artificială (AI), însă doar 15,4% o utilizează la locul de muncă, reiese dintr-o analiză prezentată, vineri, la o conferință de specialitate, de CES Institute.

Conform datelor centralizate, cu toate acestea, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) la utilizarea AI în companii, în condițiile în care 5,2% dintre firmele cu cel puțin zece angajați o folosesc, față de 20%, la nivel european.

În același timp, 22% dintre angajați întreabă mai întâi AI când nu știu cum să rezolve o sarcină profesională, iar 27% înțeleg că tehnologia le va transforma munca, dar nu știu cum să se pregătească.

Pe fondul acestor rezultatele, Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția AI, a vorbit la București despre impactul AI asupra muncii și a proceselor decizionale din organizații.

De asemenea, Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a prezentat oportunitățile pe care RO AI Factory, prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale, le poate crea pentru companii și pentru ecosistemul de cercetare și inovare.

Cei doi specialiști au participat la dezbaterea ‘Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation’, organizată de CES AI Institute în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară ‘Carol I’, în cadrul seriei de evenimente găzduite de Festivalul Strada de C’Arte.

CES AI Institute este platforma dezvoltată de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest), dedicată înțelegerii și utilizării inteligenței artificiale în activitatea profesională.