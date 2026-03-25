MDLPA: Aproape 7 milioane de lei, decontați pentru consolidarea unor clădiri cu risc seismic

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 6.814.395,20 de lei pentru 18 investiții care vizează consolidarea unor clădiri publice și unități de învățământ cu risc seismic, a anunțat marți ministrul Cseke Attila.

‘Consolidarea clădirilor cu risc seismic rămâne o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, fiind esențială atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru protejarea proprietăților acestora’, a precizat ministrul, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Astfel, este reabilitat Palatul Cultural din Bârlad, județul Vaslui.

În municipiul Tecuci, județul Galați, sunt reabilitate, modernizate și consolidate Biblioteca Municipală ‘Ștefan Petică’ și alte clădiri publice.

De asemenea, în comuna Lunca, județul Teleorman, este reabilitat Centrul Operațional al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

Sunt reabilitate și consolidate opt unități de învățământ și o unitate sanitară din județele Dâmbovița, Ialomița, Olt, Timiș și Vrancea.

De asemenea, în județul Vâlcea sunt în renovare un centru multifuncțional și un centru de protecție socială din comuna Șușani, iar în județul Dolj clădiri publice din municipiul Craiova sunt consolidate.