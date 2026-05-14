TSMC: Piața globală a semiconductorilor va depăși 1.500 miliarde dolari, până în 2030

Grupul Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) se așteaptă ca până în 2030 piața globală a semiconductorilor să depășească 1.500 miliarde dolari, peste estimarea sa precedentă, de 1.000 miliarde dolari, conform unui raport prezentat înaintea unui simpozion care are loc joi, transmite Reuters.

Inteligența artificială (AI) și utilizarea supercomputerelor ar urma să fi responsabile pentru 55% din piața de 1.500 miliarde dolari, urmate de smartphone-uri, cu 20%, și aplicațiile din industria auto cu 10%, potrivit TSMC.

Cel mai mare producător mondial de semiconductori, printre ai cărui clienți se află Apple și Nvidia, va construi anul acesta noi unități de producție pentru a face față cererii și va extinde sau moderniza facilitățile din SUA, Japonia și Germania.