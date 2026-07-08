Ministerul Dezvoltării prelungește termenul limită pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării prelungește de la 31 iulie la 30 august termenul limită pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin Ordine de ministru, Ministerul Dezvoltării prelungește termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de la 31 iulie la 30 august 2026, a anunțat ministrul Cseke Attila, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Ministrul interimar al Dezvoltării a adăugat că, în prezent, absorbția fondurilor este de 86%, iar măsura luată miercuri este menită să aducă absorbția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister.

‘Apelez din nou la toți beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la Trezorerie, să accelereze ritmul de execuție a investițiilor și să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Aceste proiecte înseamnă bunăstare pentru cetățeni și dezvoltare pentru comunitățile locale’, a declarat Cseke Attila.

Potrivit MDLPA, termenul inițial de 30 iunie a fost extins până la 31 iulie.

Noile ordine ale ministrului Dezvoltării intră în vigoare miercuri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României.

Această decizie influențează cele peste 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul în localitățile din România, se mai arată în comunicat.

‘Nu vom avea posibilitatea de a prelungi din nou termenul, iar, conform legii, Ministerul Dezvoltării va trebui să recupereze de la beneficiari banii investiți în proiecte nefinalizate. Astfel, trebuie să profităm de acest termen prelungit și să atragem toate fondurile disponibile’, a transmis Cseke Attila.