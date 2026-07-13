Cseke Attila: Cinci spitale construite prin PNRR vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august

Ministrul interimar al Sănătății, precum și al portofoliului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, luni, la Zlatna, că până la sfârșitul lunii august ar urma să se termine construcția a cinci spitale prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alte două fiind deja în faza de recepție.

În ceea ce privește investiția de la Spitalul Județean de Urgență Constanța, ministrul a reamintit că există o decizie a Guvernului privind continuarea finanțării prin Programul Operațional de Sănătate.

‘Avem opt spitale în stadiul la zi, actual, finanțat prin PNRR, din care două sunt practic finalizate, celelalte șase sunt în stadiu de execuție. Unul dintre ele, investiția de la Spitalul Județean de Urgență Constanța, există deja decizia Guvernului de a continua finanțarea până în februarie-martie anul viitor pe Programul Operațional de Sănătate, pentru că acolo constructorul nu se poate încadra. Este o investiție mare, de peste un miliard de lei’, a explicat Cseke Attila.

În privința celorlalte cinci, ministrul interimar a menționat că unele dintre ele au avut ‘câteva probleme’ de-a lungul timpului.

‘În ultimele două luni am constatat că trebuiau date hotărâri de guvern de aprobare a indicatorilor, de reaprobare a indicatorilor, după caz, respectiv a fost nevoie de o suplimentare a finanțării din bugetul de stat a acestor investiții la spitale. Banii sunt în bugetul Ministerului Sănătății, nu sunt probleme. Chiar am adus plățile la facturile la spitale la zi. Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi cu plățile și așteptăm ca până la sfârșitul lunii august să putem să închidem aceste cinci spitale, pe lângă celelalte două care sunt deja în faza de recepție, Constanța urmând să se finalizeze în primăvara anului următor’, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

În altă ordine de idei, Cseke Attila a precizat că Programul guvernamental de construire creșe ‘Sfânta Ana’ va continua și după ce expiră PNRR-ul, pentru că, a menționat el, este nevoie în mod clar de multe alte creșe în întreaga țară.

‘Sperăm chiar ca la finalul acestei luni să ajungem la numărul 100 (creșe inaugurate – n.r.) și la sfârșitul lunii august vor fi peste 110, în mod cert. E un program important al statului român. (…). Era nevoie de acest program. Programul se desfășoară atât pe finanțare europeană, cât și pe finanțare națională, astfel încât să reușim să răspundem eficient la această provocare demografică pe care o avem în România’, a mai spus ministrul interimar.

Cseke Attila a participat, luni, la inaugurarea primei creșe construită în orașul Zlatna, a patra finalizată în județul Alba prin Programul guvernamental ‘Sfânta Ana’.