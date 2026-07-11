Ministerul Energiei a plătit peste 138 de milioane de euro în acest an către beneficiarii proiectelor PNRR

Ministerul Energiei a efectuat în acest an plăți de 138,64 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce alte 75 de cereri de transfer, în valoare totală de aproximativ 126,28 milioane de euro, sunt în curs de procesare, a anunțat vineri instituția.

Numai în perioada 6-10 iulie 2026, Ministerul Energiei a autorizat și efectuat plăți pentru șase cereri de transfer aferente proiectelor prin PNRR, în valoare totală de 8,44 milioane de euro.

De la lansarea programului, valoarea cumulată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 351 de milioane de euro, iar cea a contractelor reziliate la 67,04 milioane de euro.

Datele Ministerul Energiei arată că în 2024 nu a fost depusă nicio cerere pentru fondurile PNRR, în timp ce 2025 au fost înregistrate 33 de dosare, în valoare de 76,75 milioane de euro, iar în 2026 alte 42 de dosare, cu o valoare cumulată de aproximativ 49,53 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, valoarea disponibilă pentru depunerea unor noi cereri de plată este de aproximativ 269,83 milioane de euro, sumă care poate fi ajustată în funcție de evoluția implementării contractelor de finanțare ce pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu Comisia Europeană.

Reprezentanții instituției afirmă că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă, menționând că la nivel instituțional sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât ”fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare”.

În acest sens, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241. ”Suplimentar, întrucât 80% dintre cererile de transfer sunt finale, au fost prioritizate vizitele de monitorizare. În plus, pentru a scurta durata procesului de autorizare a cererilor finale, am decis autorizarea cererilor de transfer finale pe baza notificării de punere sub tensiune, etapă în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate”, a transmis instituția.

Ministerul Energiei reafirmă angajamentul de a asigura procesarea cu celeritate a cererilor de transfer și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. ”Pe măsură ce un număr tot mai mare de investiții sunt finalizate cu succes, eforturile instituționale se concentrează asupra proiectelor rămase în implementare, pentru a facilita finalizarea acestora în termenele asumate. Ritmul susținut al plăților și progresul înregistrat confirmă avansul investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României”, se mai arată în comunicat.