Ministerul Finanțelor a început colectarea datelor de la ordonatorii de credite pentru raportul solicitat de PSD

Ministerul Finanțelor a început colectarea datelor de la ordonatorii de credite pentru elaborarea raportului solicitat de Partidul Social Democrat (PSD) privind situația financiară a țării, documentul urmând să includă și clarificări referitoare la sumele vehiculate în spațiul public pentru facturile neplătite, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am spus că este o solicitare legitimă. E normal să avem toate cifrele pe masă. E normal să discutăm transparent despre ele. Mi s-a solicitat să consolidăm raportul cu informații de la ordonatorii de credit. Am făcut ieri o primă solicitare astfel încât să colectăm toate datele de la toți ordonatorii pentru integrarea lor în raport. Colectăm aceste date, le procesăm și le vom prezenta’, a afirmat Nazare.

Referitor la informațiile privind facturi neplătite în valoare de 15 miliarde de lei, ministrul a precizat că acest subiect va fi tratat în raport.

‘S-au vehiculat foarte multe sume, cifre legate de foarte multe subiecte și fiecare dintre aceste probleme va fi tratată în raport’, a explicat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a participat marți la dezbaterea organizată cu ocazia lansării celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP.