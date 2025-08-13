Ministrul Investițiilor va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuze școlare, finanțate prin PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va trimite Corpul de Control pentru a verifica cum au fost realizate achizițiile de microbuze școlare electrice, finanțate prin PNRR, despre care în spațiul public s-a vehiculat că ar fi fost supraevaluate, a anunțat marți demnitarul, pe pagina sa de Facebook.

”Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați. Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kovesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE”, a scris Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor.

”Nu voi tolera niciun abuz”, a adăugat ministrul.