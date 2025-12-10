Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Timp liber

Mircea Duțu continuă seria „Procesele care au schimbat lumea”

Posted on

După debutul seriei „Procesele care au schimbat lumea” cu volumul „Procesul lui Pavel”, Editura Neverland lansează joi, 11 decembrie, cea de-a doua carte semnată de profesorul universitar și avocatul Mircea Duțu: „Pilat din Pont”.

Figura lui Pilat din Pont este una dintre cele mai controversate din istoria lumii. Prefect al Iudeii și cel care a pronunțat sentința asupra lui Iisus, Pilat este cunoscut mai ales prin prisma tradiției religioase. Însă dincolo de aceasta, imaginea reală a guvernatorului roman este foarte puțin documentată și adesea distorsionată.

În acest volum, Mircea Duțu pornește „în căutarea omului care l-a judecat pe Iisus din Nazaret”, analizând contextul politic al provinciei Iudeea, constrângerile juridice ale administrației romane și tensiunile religioase ale epocii.

Rezultatul este o lucrare echilibrată, accesibilă, foarte bine documentată, care oferă cititorului o înțelegere mai nuanțată asupra unui personaj central în istoria universală.

Prin acest volum, Mircea Duțu continuă demersul de a aduce claritate acolo unde istoria a lăsat întrebări deschise, oferind cititorilor o perspectivă echilibrată asupra faptelor istorice și politice.

Volumul poate fi găsit începând de joi, 11 decembrie la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei, la prețul de 30 de lei.

Related Items:, , , ,

Recommended for you

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top