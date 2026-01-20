MOL va achiziționa participația Gazprom în compania petrolieră sârbă NIS

Compania maghiară MOL și grupul rus Gazprom au convenit prevederile de bază ale viitorului acord privind achiziționarea de către MOL a participației rusești în compania petrolieră NIS din Serbia, transmite Tanjug.

Acordul, care prevede și majorarea cu 5% a participației Serbiei în NIS, va fi trimis spre aprobare Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, a anunțat luni ministrul sârb al Mineritului și Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

‘Ceea ce este important în aceste negocieri este că Serbia a reușit să-și îmbunătățească poziția comparativ cu 2008, când am rămas cu o participație de sub 30%, și în viitor ne vom majora participația în NIS cu 5%, ceea ce ne va permite drepturi de decizie sporite și protejarea intereselor cetățenilor noștri’, a declarat oficialul.

Conform acordului, MOL va achiziționa participația de 56,15% a Gazprom în NIS.

‘Ca furnizor regional de energie de încredere, vrem să contribuim la dezvoltarea Europei Centrale și de Sud-Est. MOL se angajează să lucreze împreună cu Guvernul Serbiei pentru a consolida suplimentar securitatea aprovizionării în Serbia și în regiune. Ca urmare, MOL este în negocieri cu ADNOC, compania petrolieră națională din din Emiratele Arabe Unite, pentru a se alătura proprietarilor NIS ca acționar minoritar, în timp ce MOL rămâne acționar majoritar și deține controlul’, a afirmat președintele director general al MOL, Zsolt Hernadi.

Compania petrolieră NIS este vizată de sancțiuni americane din cauza acționarilor săi ruși. Două companii rusești, Gazprom Neft și Gazprom, dețin 44,9%, respectiv 11,3% din acțiunile NIS, însă trebuie să își vândă participațiile.

Luni, NIS a anunțat că rafinăria de petrol Pancevo a inițiat activitățile de repornire care vor permite reluarea operațiunilor comerciale ale instalațiilor de producție,având suficient țiței pentru a menține rafinăria în funcțiune până în februarie.

La data de 31 decembrie 2025, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a emis o autorizație specială care permite companiei NIS să desfășoare activități operaționale până la 23 ianuarie anul curent.

NIS deține singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum și un lanț de peste 400 de benzinării în Bosnia Herțegovina, Bulgaria și România. Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancțiuni Rusiei, deține 29,9% din acțiunile NIS.