Mureșan: Miniștrii actulului Guvern – incapabili să negocieze cu CE finalizarea PNRR. Pîslaru: Lăsați povestea cu greaua moștenire

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, joi, că miniștrii actualului Guvern au intrat în panică, deoarece sunt incapabili să negocieze cu Comisia Europeană finalizarea PNRR, în timp ce Dragoș Pîslaru, fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, le-a transmis social-democraților că trebuie să și muncească, nu doar să ‘bată câmpii’.

‘Guvernul Bolojan a reușit să finalizeze și să transmită în timp util Comisiei Europene ultimele două cereri de plată din PNRR. Urmează evaluarea jaloanelor și dialogul tehnic cu Comisia Europeană. Miza este să demonstrăm îndeplinirea cât mai multor reforme și investiții și să obținem suma maximă posibilă pentru România. Pentru miniștrii Guvernului Bolojan, aceste negocieri finale ar fi fost ușor de gestionat în interesul României deoarece deja cunoșteau foarte bine programul, reformele și jaloanele’, a scris Mureșan pe Facebook.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan, ministrul Dragoș Pîslaru și echipa lor au demonstrat că pot obține rezultate și ‘au deblocat PNRR după întârzierile și suspendările legate de cererea de plată numărul 3, au pregătit și depus cererea de plată numărul 4, aprobată integral de Comisia Europeană, fără nicio suspendare sau corecție, au accelerat reformele și au depus la timp ultimele două cereri de plată și au negociat posibilitatea unor plăți parțiale inclusiv pentru segmentele de autostradă care nu puteau fi finalizate integral până la termen’.

La rândul său, fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a arătat că ‘munca pe PNRR este infernală, iar negocierea cu Comisia Europeană este extrem de dură’ și le-a transmis social-democraților din Guvern să lase ‘povestea cu greaua moștenire’.

‘Bine ați venit la guvernare, domnilor de la PSD! Acum trebuie să și munciți, nu doar să bateți câmpii, așa cum ați făcut ‘în opoziție’. Am urmărit cu mare interes conferința de presă a noii conduceri din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și am reținut concluzia că ‘situația la acest moment nu este nici pe departe extrem de optimistă’. Am aflat că 3,4 miliarde de euro din cererile de plată 5 și 6 sunt sub semnul întrebării. Aud plângeri despre probleme de raportare și de documentare de la ministerele de linie, aud că este greu și că este târziu. Vreau să le transmit actualilor decidenți un singur lucru: bine ați venit în realitatea PNRR, un domeniu în care e bine să știi ce trebuie făcut, nu te specializezi la locul de muncă!’, este mesajul publicat de Dragoș Pîslaru pe aceeași rețea de socializare.

El a adăugat că toată perioada în care a condus acest minister ‘a arătat exact așa’, menționând că s-a ‘lovit zilnic’ de o ‘capacitate administrativă redusă la nivelul ministerelor de linie, ținută în spate de o mână de oameni profesioniști și dedicați’.

Pîslaru a arătat că tot mandatul său a fost despre ‘reziliență pură’, menționând că ‘a împins instituții de la spate’, ‘a tras de miniștrii de linie’ și a solicitat intervenția prim-ministrului atunci când ‘ministerul X sau Y nu a raportat corespunzător’.

Potrivit acestuia, la 31 august, MIPE a preluat raportările de la ministere, a verificat ‘cât a fost omenește posibil de verificat’ într-un timp extrem de scurt și s-a asigurat că va fi transmis totul la timp către Comisia Europeană.

‘Trebuie spus răspicat: absolut toate raportările privind îndeplinirea jaloanelor, adică exact cele care sunt acum întoarse pe toate fețele, au fost făcute sub semnătura asumată a ministerelor de linie. MIPE a transmis documentele mai departe plecând strict de la această asumare oficială a celor care implementează investițiile. Echipele tehnice din acele ministere sunt aceleași și astăzi. Echipele de la MIPE sunt aceleași. Nu s-a schimbat nimic din punct de vedere tehnic, totul se rezumă la capacitatea lor reală de livrare. Și așa ajungem la ziua de astăzi, adică momentul trezirii la realitate. Munca pe PNRR este infernală, iar negocierea cu Comisia Europeană este extrem de dură’, a mai arătat Dragoș Pîslaru.

În opinia sa, actualul Guvern nu mai are nicio scuză, pentru că are puteri depline, fiind un Guvern relativ monocolor, și are avantajul unei ierarhii și coordonări directe și eficiente.

Pîslaru a explicat că, din cele 6,4 miliarde de euro rămași în aceste cereri, aproape un miliard este deja pierdut din cauza jaloanelor ratate politic (cum ar fi legea salarizării sau decarbonizarea).

‘Așadar, miza reală astăzi este atragerea a aproximativ 5,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Aflăm că 3 miliarde sunt în siguranță. Rămâneți, așadar, în negocieri dure până pe 20 noiembrie pentru restul de 2,5 miliarde de euro. Misiunea voastră este să convingeți Comisia să încasăm acești bani anul acesta, în decembrie, și să nu le permiteți să amâne plățile pentru anul viitor. Negocierile la Bruxelles se poartă exclusiv pe documente și dovezi. Comisia Europeană poate ierta mici devieri sau penalizări minore, dar nu va accepta niciodată lipsa capacității de a clarifica actele’, a transmis Pîslaru.

El a recomandat Guvernului să stea ‘zi și noapte’ să rezolve problemele.

‘Lăsați povestea cu ‘greaua moștenire’. Lăsați propaganda și minciuna. Nu vă mai risipiți timp încercând să găsiți vinovați în altă parte. Munciți. Guvernați. Negociați. Coordonați-vă. Obțineți dovezile și documentele justificative. Luați ministerele la bani mărunți și verificați dacă au făcut lucrurile pe bune, dacă pur și simplu au greșit documentația sau dacă e vorba de lucruri mai grave decât atât. Asta înseamnă să fii ministru în slujba României: muncă cinstită, nu propagandă și PR politic’, a adăugat Pîslaru.

Miercuri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat că România ar fi trebuit să atragă aproximativ 6,4 miliarde de euro în urma ultimelor două cereri depuse pe PNRR, respectiv 5 și 6, însă estimarea arată că, după analiza Comisiei Europene, probabil va încasa într-o primă fază aproape 3 miliarde de euro în acest an, iar restul de 3,4 miliarde de euro vor trece într-o zonă de suspendare.

‘Miniștrii actualului guvern PSD dovedesc însă deja că nu au competențele, experiența și credibilitatea necesare pentru a finaliza această muncă și pentru a obține toate fondurile pentru care a muncit guvernul precedent. Or, în negocierile cu Comisia Europeană, expertiza și credibilitatea sunt esențiale pentru a obține rezultate pentru România. Deoarece actualii miniștri dovedesc că le lipsesc aceste calități, riscăm să pierdem fonduri din PNRR. De aceea, aștept de la actualii miniștri și de la actualul guvern să depună toate eforturile pentru a compensa aceste lipsuri, să muncească pentru obținerea banilor și să nu înceapă iar să caute scuze’, a afirmat liberalul.