Nazare: Am adoptat primul program major de relansare a producției locale. 5,313 miliarde lei pentru mari investiții

Guvernul a aprobat un program de ajutor de stat cu un buget de 5,313 miliarde de lei destinat investițiilor în industria prelucrătoare, care urmărește dezvoltarea capacităților de producție și stimularea investițiilor în economia reală, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

‘Am adoptat primul program major de relansare a producției locale: 5,313 miliarde lei pentru mari investiții în producția din România. Primul instrument de finanțare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor, dedicat industriei prelucrătoare, a fost adoptat în ședința de Guvern de azi. Este un pas major pentru susținerea și dezvoltarea unor noi capacități de producție în România și înseamnă, concret, o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 milioane lei; sprijin pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi; grant direct sau credit fiscal, în funcție de nevoile companiei; finanțare orientată către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local și proiecte evaluate după impactul economic: producție internă, lanțuri valorice locale, automatizare și locuri de muncă. România are nevoie să producă mai mult aici, în țară’, a menționat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, România are nevoie de investiții care creează valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială.

‘Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală. Și avem nevoie de instrumente concrete, nu doar de obiective declarate. Programul oferă, totodată, predictibilitate investitorilor: acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte’, a adăugat ministrul Finanțelor.

Acest instrument a fost construit de Ministerul Finanțelor pentru companiile care vor să dezvolte producție în România și pentru sectoarele în care putem reduce dependența de importuri pe termen lung, a adăugat el.

‘Este o direcție necesară pentru o economie mai solidă: mai multă producție locală, mai multe investiții productive, mai multă valoare adăugată în România. Consolidarea fiscală trebuie dublată de investiții solide. Nu putem avea o economie mai competitivă fără capacități moderne de producție, fără tehnologie și fără companii care cresc în țară. România trebuie să treacă mai hotărât de la consum la producție. De la vulnerabilitate la competitivitate. De la dependență de importuri la capacitate industrială construită aici, acasă’, a mai scris Nazare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis joi AGERPRES, acesta este ‘primul mecanism de finanțare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor, aprobat prin OUG nr. 8/2026’.

Conform sursei citate, programul vizează ‘investiții în proiecte de producție în industria prelucrătoare, în sectoare economice care înregistrau un volum ridicat de importuri, cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă’.

‘Ministerul Finanțelor a elaborat și promovat instrumentul de finanțare pentru investiții adoptat astăzi de Guvern, prin care companiile pot primi sprijin pentru investiții inițiale de minimum 50 milioane lei. Banii pot fi folosiți pentru construcții, echipamente tehnologice și active necorporale noi. Miza schemei este creșterea producției interne, dezvoltarea unor lanțuri valorice locale, reducerea dependenței de importuri și crearea de noi locuri de muncă’, se menționează în document.

Programul are un calendar multianual, conceput pentru a oferi predictibilitate investitorilor: acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi efectuate în perioada 2027-2036.

Ministerul Finanțelor va organiza anual sesiuni de depunere a cererilor, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte de lansare.

Un element de noutate al instrumentului îl reprezintă flexibilitatea formei de sprijin, companiile având posibilitatea de a alege între grant direct și credit fiscal, în funcție de necesitățile de capital și de modelul de dezvoltare, notează ministerul.

Conform sursei citate, finanțarea este condiționată de realizarea unei investiții inițiale cu cheltuieli eligibile de minimum 50 milioane lei.

Schema este accesibilă atât companiilor cu istoric, cât și start-up-urilor, sub rezerva îndeplinirii unor cerințe financiare și operaționale stricte.

Pentru companiile aflate în activitate, accesul la fonduri este condiționat de deținerea unor capitaluri proprii pozitive și de înregistrarea unei rentabilități a cifrei de afaceri peste zero în unul din ultimele trei exerciții financiare, se mai arată în document.

În cazul întreprinderilor nou-înființate, este obligatoriu un capital social minim de 100.000 lei, fiind excluse entitățile ai căror acționari dețin sau au deținut în ultimii doi ani companii care au desfășurat activitatea pentru care se solicită sprijinul.

De asemenea, entitățile solicitante nu trebuie să fie în dificultate financiară, insolvență sau sub incidența unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Cererile de acord pentru finanțare vor fi ierarhizate printr-un sistem de punctaj conceput să direcționeze fondurile către proiectele cu impact maxim în economia reală.

Acordurile de finanțare vor putea fi emise până în anul 2032, iar plata ajutoarelor de stat se va realiza până în anul 2036, oferind investitorilor un cadru predictibil și stabil pentru implementarea proiectelor.

‘Proiectele vor fi ierarhizate pe baza unui sistem de punctaj care urmărește maximizarea impactului economic, cu accent pe reducerea importurilor, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, creșterea gradului de automatizare și a capacităților de producție în sectoarele strategice, urmând a fi evaluate pe baza criteriilor de eligibilitate’, se mai arată în document.

Prin această măsură, Guvernul României reafirmă angajamentul de a susține investițiile productive, de a întări baza industrială națională și de a crea premisele unei creșteri economice sustenabile pe termen lung.