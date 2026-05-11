Nazare anunţă o ”discuţie foarte bună” cu S&P: Este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară

Ministrul interimat al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a avut ”discuţie foarte bună” cu reprezentanţii Agenţiei de rating S&P, pentru că ”este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară”. ”Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvenţa unor politici coerente”, afirmă Nazare, precizând că atingerea obiectivelor economico-financiare ”înseamnă acces la finanţare mult mai ieftină”. România va avea în următoarele luni evaluări de la Fitch, Moody’s şi S&P, iar deciziile lor pot avea ”consecinţe extrem de grave pentru România”.

„La finalul săptămânii am avut o discuţie foarte bună cu S& P, împreună cu echipa Ministerului Finanţelor, care a urmat dialogurilor din ultimele zile cu celelalte agenţii de rating. În actualul context intern şi internaţional, este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade”, a scris, duminică, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, „ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvenţa unor politici coerente, capabile să asigure sustenabilitatea economică pe termen mediu şi lung”.

„Exact acest lucru este urmărit astăzi de agenţiile de rating: voinţa şi capacitatea autorităţilor de a continua reformele şi investiţiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR şi Programul SAFE. Atingerea acestor obiective înseamnă acces la finanţare mult mai ieftină – granturi şi împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din pieţele financiare – pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creşterea capacităţilor interne de producţie şi realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent”, a explicat ministrul.

El precizează că, pentru S& P, la fel ca şi pentru celelalte agenţii, este foarte importantă menţinerea trendului şi a ritmului de ajustare fiscală.

„Rezultatele de până acum arată că direcţia actuală este una corectă, iar acestea se datorează măsurilor adoptate şi disciplinei fiscale asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Măsurile adoptate anul trecut, disciplina fiscală şi colectarea mai bună a veniturilor, într-un context macroeconomic dificil, au contribuit la o execuţie bugetară foarte bună în primul trimestru: un deficit de aproximativ 1% din PIB, la mai puţin de jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a mai transmis Nazare.

Acesta anunţă că, în trimestrul al doilea, se aşteaptă la un volum mai mare de plăţi, atât pe componenta PNRR, cât şi în ceea ce priveşte investiţiile naţionale, ceea ce se va reflecta şi în nivelul deficitului din lunile următoare.

„Cu toate acestea, deficitul se menţine în parametrii stabiliţi până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanţatori. Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investiţional. La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenţiei Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S& P. În condiţiile unei înrăutăţiri vizibile a situaţiei, oricare dintre agenţii poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecinţe extrem de grave pentru România”, a mai declarat ministrul interimar al Finanţelor.

Acesta apreciază că obiectivul nostru este revenirea la o perspectivă stabilă cât mai curând, iar acest lucru depinde de menţinerea disciplinei financiare şi de capacitatea Guvernului de a prezenta un buget credibil pentru anul viitor, care să confirme traiectoria de ajustare fiscală agreată cu Comisia Europeană.

„Este important să păstrăm această direcţie şi să continuăm politicile care au început să redea încrederea partenerilor externi şi a pieţelor financiare. România are nevoie de stabilitate, consecvenţă şi credibilitate. Acestea sunt condiţiile pentru a continua dezvoltarea şi pentru a proteja costurile de finanţare ale ţării în anii următori”, a mai declarat Nazare.