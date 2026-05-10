Nazare: Apartenența la UE a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități pe care astăzi le considerăm firești

Apartenența la Uniunea Europeană a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități pe care astăzi le considerăm firești, iar România a recuperat, în cele aproape două decenii de la aderarea la UE, decalaje economice importante, potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Marcăm astăzi Ziua Europei, cu un motiv important de reflecție: aproape două decenii de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007. În acești ani, România a recuperat decalaje economice importante, a atras investiții, a modernizat infrastructură prin fonduri europene și și-a consolidat poziția în economia europeană. Apartenența la UE a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități pe care astăzi le considerăm firești. Pentru generația mea, integrarea europeană nu a fost doar un obiectiv politic, ci un proiect de modernizare națională.

Am avut șansa să lucrez încă din primii ani ai carierei în dosarele legate de aderare și de relația României cu instituțiile europene – atât la Ministerul Integrării Europene și în Parlamentul European, cât și la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Finanțelor. Am văzut direct cât de mult contează apartenența la UE pentru dezvoltarea României: acces la investiții, fonduri europene, stabilitate economică, piețe deschise, reguli clare și mai multă încredere pentru investitori’, a scris ministrul, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că ideea unei Europe unite nu s-a născut odată cu Uniunea Europeană, ci cu mult înainte. Uniunea internațională Paneuropeană, activă încă din perioada interbelică, promova reconcilierea între statele europene, cooperarea economică și construcția unei Europe unite ca garanție a păcii și prosperității pe continent, iar aceste idei aveau să stea ulterior la baza Declarației Schuman din 9 mai 1950 și a construcției europene moderne.

‘România a avut încă din acea perioadă voci importante care au susținut orientarea europeană a țării. Nicolae Titulescu, una dintre marile personalități diplomatice ale României, a pledat constant pentru cooperare internațională, securitate colectivă și un rol activ al României în arhitectura europeană. Grigore Gafencu, diplomat și politician liberal, a susținut, în anii dramatici ai celui de-al doilea Război Mondial și ai exilului, ideea unei Europe unite ca singură soluție pentru pace și stabilitate durabilă. Aceste repere arată că proiectul european nu este doar unul instituțional, ci face parte dintr-o tradiție intelectuală și politică mai profundă la care România a contribuit timpuriu. De aceea, înainte de preluarea actualului mandat, am susținut relansarea activității Uniunii Paneuropene în România – pentru că valorile cooperării, responsabilității și construcției pe termen lung rămân esențiale și astăzi’, a precizat Nazare.

Acesta a reamintit că România traversează acum o perioadă care cere maturitate și responsabilitate și, după ani în care dezechilibrele economice s-au acumulat, trebuie continuate corecțiile necesare fără să fie blocate dezvoltarea și investițiile.

‘Acest lucru înseamnă reducerea graduală a deficitului, folosirea mai eficientă a resurselor publice, accelerarea investițiilor finanțate din fonduri europene și păstrarea încrederii investitorilor și a partenerilor externi. În ultimele luni, prin direcția de reformă și eficientizare promovată și asumată de premierul Ilie Bolojan, România a început să recâștige această încredere, printr-un efort semnificativ de stabilizare și disciplină economică, cu efecte pozitive în percepția de stabilitate și predictibilitate economică. Dar stabilitatea economică nu este un lucru garantat. Ea se construiește prin decizii responsabile, predictibilitate și capacitatea de a privi dincolo de ciclurile politice scurte – exact valorile pe care proiectul european le-a promovat constant.

Europa nu înseamnă doar apartenență instituțională. Înseamnă direcție, reguli, responsabilitate, investiții și capacitatea de a construi pe termen lung’, a transmis Alexandru Nazare.