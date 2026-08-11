Nuclearelectrica: În acest moment există posibilitatea opririi controlate a Unității 2 de la Cernavodă, în dimineața zilei de 13 august

Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat joi dimineața, din cauza scăderii nivelului fluviului Dunărea, a anunțat Nuclearelectrica printr-un raport transmis Bursei de Valori București.

‘Nuclearelectrica SA anunță că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineață zilei de 13 august 2026. Posibilitatea opririi controlate a Unității 2 are la baza monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare’, se menționează în raport.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării.

Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea Centralei, este de -230 cm iar în acest moment nivelul apei în zonă este -227 cm, a anunțat, luni seara, Administrația Națională Apele Române.

‘Mâine se vor continua acțiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările de până în prezent. Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea Centralei este de -230 cm. În acest moment, nivelul apei la Cernavodă este -227 cm’, a arătat sursa citată.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.400 mc/s, până la 17 august, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s.

Marți, la ora 11:00, Unitatea 2 de la Cernavodă asigura 10,65% din producția de energie a țării, respectiv 669 MW, conform datelor Transelectrica.