AEP: Partidele politice au primit, în luna august, subvenții de peste 15,4 milioane de lei

Partidul Social Democrat (PSD) a primit, în luna august, subvenții de la bugetul de stat de 5,1 milioane de lei, fiind urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu circa 3 milioane de lei, și de Partidul Național Liberal (PNL), cu aproape 2,8 milioane de lei.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a prezentat, marți, valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna august din acest an.

Potrivit unui comunicat al AEP, lista continuă cu Uniunea Salvați România (USR) – 1,98 milioane de lei, Partidul S.O.S. România – 1,32 milioane de lei, Partidul Oamenilor Tineri (POT) – peste un milion de lei, Partidul Mișcarea Populară (PMP) – 72.600 de lei și Forța Dreptei – aproape 69.000 de lei.

Totalul fondurilor alocate partidelor politice din bugetul de stat, în luna august, se ridică la 15.470.000 de lei.