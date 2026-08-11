Acţiunile SpaceX revin aproape de preţul de 135 de dolari de la listarea la bursă

Acţiunile SpaceX au revenit luni în apropierea preţului de 135 de dolari stabilit la oferta publică iniţială, după o perioadă extrem de volatilă care a dus titlurile până la 108,27 dolari în urmă cu doar câteva zile, potrivit CNBC.

Titlurile companiei lui Elon Musk au atins pentru scurt timp pragul de 135 de dolari în debutul şedinţei, susţinute de rezultatele trimestriale peste aşteptări şi de estimările optimiste ale unor analişti privind creşterea veniturilor.

Venituri peste estimări la primul raport după listare

SpaceX a raportat săptămâna trecută primele rezultate financiare după debutul pe Nasdaq din iunie. Veniturile din trimestrul al doilea au ajuns la 7,81 miliarde de dolari, peste estimarea medie a analiştilor de 6,93 miliarde de dolari.

Directorul financiar Bret Johnsen a declarat că SpaceX este pe cale să atingă 100 de miliarde de dolari în venituri recurente anualizate până la sfârşitul anului.

Analiştii Deutsche Bank consideră că această ţintă este „foarte probabil realizabilă”, chiar dacă ritmul anualizat calculat pe baza rezultatelor din trimestrul al doilea era de numai aproximativ 31 de miliarde de dolari.

Creşterea ar urma să fie susţinută în principal de afacerea de tip neocloud, prin care SpaceX oferă capacitate de calcul pentru inteligenţa artificială, şi de achiziţia companiei de programare AI Cursor.

Deblocarea acţiunilor nu a provocat deocamdată prăbuşirea temută

Un alt test major pentru SpaceX a venit joi, când a expirat prima perioadă de blocare a acţiunilor după IPO. Peste 911 milioane de titluri deţinute de investitorii timpurii au devenit eligibile pentru vânzare.

Pachetul este mai mare decât cele 639 de milioane de acţiuni vândute în oferta publică iniţială, ceea ce alimentase temerile că o creştere bruscă a ofertei ar fi putut provoca noi scăderi.

Înaintea rezultatelor şi a deblocării acţiunilor, valoarea poziţiilor short pe SpaceX ajunsese chiar să o depăşească pe cea a poziţiilor short pe Tesla, una dintre companiile preferate de investitorii care pariază pe scăderea acţiunilor.

Citi menţine recomandarea de cumpărare şi ţinta de 200 de dolari

După rezultatele trimestriale, mai multe case de analiză şi-au menţinut perspectiva pozitivă.

Citi şi-a majorat estimările pentru SpaceX pentru 2026 şi 2027 şi a reiterat recomandarea de cumpărare, menţinând un preţ-ţintă de 200 de dolari pe acţiune.

Analiştii consideră însă că evaluarea pe termen lung depinde în mare măsură de atingerea obiectivelor tehnologice ale programului Starship. Citi estimează că, dacă principalele etape ale programului vor fi realizate, evaluarea pe termen lung ar putea justifica un preţ de peste 900 de dolari pe acţiune.

Wolfe Research a remarcat, la rândul său, că rezultatele trimestriale au depăşit semnificativ estimările, dar le recomandă investitorilor prudenţă. Analiştii avertizează că obiectivele ambiţioase prezentate de conducerea SpaceX nu trebuie confundate automat cu cele mai probabile rezultate financiare viitoare.