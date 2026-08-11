Cinci plaje de pe litoralul românesc sunt etichetate internațional ‘Blue Flag’

Cinci plaje de pe litoralul românesc al Mării Negre sunt etichetate internațional ‘Blue Flag’, iar cea-a de-a șasea se află în faza pilot a programului, pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării, arată Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) într-o postare pe Facebook.

‘România este prezentă și în 2026 pe harta mondială ‘Blue Flag’, un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale’, arată ministerul de resort.

Plajele din România care au obținut eticheta ‘Blue Flag’ sunt: Axxis Nova – Năvodari, Phoenicia – Năvodari, Azur – Eforie Sud, Citadel – Eforie Sud, Phoenicia Blue View – Olimp.

Pentru obținerea etichetei sunt evaluate 33 de criterii generale și imperative, organizate în patru domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.

Pentru ediția din 2027, plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării.

Programul internațional voluntar ‘Steagul Albastru/Blue Flag’ a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement și navele de agrement care promovează un turism sustenabil.

În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de un juriu național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului.