Timp liber

Cinci plaje de pe litoralul românesc sunt etichetate internațional ‘Blue Flag’

Posted on

Cinci plaje de pe litoralul românesc al Mării Negre sunt etichetate internațional ‘Blue Flag’, iar cea-a de-a șasea se află în faza pilot a programului, pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării, arată Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) într-o postare pe Facebook.

‘România este prezentă și în 2026 pe harta mondială ‘Blue Flag’, un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale’, arată ministerul de resort.

Plajele din România care au obținut eticheta ‘Blue Flag’ sunt: Axxis Nova – Năvodari, Phoenicia – Năvodari, Azur – Eforie Sud, Citadel – Eforie Sud, Phoenicia Blue View – Olimp.

Pentru obținerea etichetei sunt evaluate 33 de criterii generale și imperative, organizate în patru domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.

Pentru ediția din 2027, plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării.

Programul internațional voluntar ‘Steagul Albastru/Blue Flag’ a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement și navele de agrement care promovează un turism sustenabil.

În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de un juriu național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului.

Related Items:, , , , , ,

Recommended for you

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top