Nazare: Este obligatoriu să menţinem calificativul de rating, pentru ca finanţarea României să rămână în linie dreaptă

Ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă vineri că este obligatoriu să menţinem calificativul de rating, pentru ca finanţarea României să rămână în linie dreaptă. El anunţă că zilele acestea se pregătesc intens următoarele întâlniri cu agenţiile, care încep deja săptămâna viitoare. Ministrul mai spune că România are deja asigurată jumătate din finanţarea planificată pentru 2026 şi la acest moment, planul de finanţare al statului este realizat în proporţie de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic.

„România menţine încrederea investitorilor, iar finanţarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanţarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanţare al statului este realizat în proporţie de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic”, anunţă ministrul interimar Alexandru Nazare.

Potrivit lui Nazare, „este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanţelor şi, astfel, România a reuşit să treacă prima parte a anului, într-un context de volatilitate ridicată, fără a mai fi nevoită să recurgă la prefinanţare – aşa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat, pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe pieţele financiare internaţionale”.

Alexandru Nazare precizează că în acest an, evoluţia execuţiei bugetare şi implementarea planului de finanţare au permis păstrarea unui ritm echilibrat, fără această măsură suplimentară.

„Pe piaţa internă, planul este îndeplinit în proporţie de 58%, iar pe pieţele externe în proporţie de 35%, diferenţa fiind firească: finanţarea internă se realizează prin licitaţii organizate în fiecare lună, în timp ce finanţarea externă depinde de momentul în care condiţiile din pieţele internaţionale sunt favorabile, dar şi de calendarul în care sunt disponibile fondurile europene şi împrumuturile de la instituţiile financiare internaţionale”, explică el.

Nazare mai afirmă că statul român nu se împrumută dintr-o singură sursă: o parte din bani sunt atraşi de pe piaţa internă prin titluri de stat – instrumente financiare prin care băncile, fondurile de pensii, investitorii şi populaţia împrumută statul pentru perioade determinate.

El subliniază că o altă parte provine de pe pieţele internaţionale, prin emisiuni de obligaţiuni în valută, din fonduri europene şi din împrumuturi acordate de instituţii financiare internaţionale.

„Diversificarea acestor surse este importantă, deoarece reduce dependenţa de o singură piaţă şi permite statului să aleagă, de fiecare dată, cele mai bune condiţii de finanţare”, mai spune Alexandru Nazare.

Ministrul anunţă că, până acum, Ministerul Finanţelor a atras 58,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă, respectând media lunară prevăzută încă de la începutul anului.

„Aceasta nu este o accelerare a împrumuturilor, ci revenirea la ritmul planificat, după o perioadă în care pieţele financiare au fost marcate de volatilitate, iar Ministerul Finanţelor a adaptat volumele scoase la licitaţie pentru a evita împrumuturile la costuri mai ridicate. În primele două luni ale anului, interesul investitorilor a fost unul foarte ridicat. Ulterior, în martie şi aprilie, tensiunile internaţionale şi incertitudinea politică internă au redus cererea pentru titlurile de stat. Odată cu stabilizarea pieţelor, începând din luna mai, cererea a revenit, iar licitaţiile României au înregistrat din nou rezultate solide”, arată Nazare.

El mai declară că Ministerul Finanţelor adaptează permanent calendarul împrumuturilor la condiţiile din piaţă.

„Atunci când cererea investitorilor este mai redusă, volumele sunt ajustate pentru a evita costuri mai mari pentru stat. Când condiţiile sunt favorabile, interesul investitorilor depăşeşte semnificativ sumele anunţate, ceea ce permite atragerea de finanţare în condiţii avantajoase. În luna iunie, cererea investitorilor a depăşit cu aproximativ 70% sumele oferite, iar deja în primele licitaţii din iulie interesul a rămas ridicat – un semnal că încrederea investitorilor în capacitatea României de a-şi implementa planul fiscal şi de finanţare rămâne stabilă”, subliniază ministrul interimar de Finanţe.

Ministrul mai anunţă că execuţia bugetară solidă din primele 5 luni ale anului a contribuit la această evoluţie.

„Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB, faţă de 3,35% în aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 28,3 miliarde de lei. Acest rezultat a redus presiunea asupra necesarului de finanţare şi a permis statului să se împrumute într-un ritm echilibrat, fără a pune presiune inutilă pe costurile de finanţare”, explică el.

Ministrul spune că în paralel, la Finanţe se menţine un dialog permanent cu agenţiile internaţionale de rating, care evaluează capacitatea României de a se finanţa şi influenţează încrederea investitorilor.

„Zilele acestea pregătim intens următoarele întâlniri cu agenţiile, care încep deja săptămâna viitoare, atât în format fizic cât şi online. Este obligatoriu să menţinem calificativul de rating, pentru ca finanţarea României să rămână în linie dreaptă”, afirmă Nazare.