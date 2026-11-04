Nazare: Progresele în reducerea deficitului oferă României argumente mai solide în negocierile europene

Progresele în reducerea deficitului bugetar oferă României argumente mai solide în negocierile europene, iar continuarea eforturilor de consolidare fiscal-bugetară este necesară pentru susținerea intereselor economiei românești, a afirmat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘România nu mai este în situația de acum un an. Progresele în reducerea deficitului ne oferă argumente mai solide pentru aceste discuții. Efortul de consolidare trebuie continuat, iar rezultatele acestuia trebuie folosite și pentru a susține, la nivel european, soluții adaptate presiunilor cu care se confruntă economia noastră’, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Acesta a anunțat că a avut miercuri o întâlnire tehnică cu echipa Ministerului Finanțelor, în vederea pregătirii participării la reuniunea miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN), programată la Bruxelles, în perioada 9-10 noiembrie.

‘Am avut astăzi o întâlnire tehnică cu echipa Ministerului Finanțelor, pentru pregătirea participării la o nouă reuniune a miniștrilor de finanțe din UE, la Bruxelles, pe 9 și 10 noiembrie. Am analizat împreună cu echipa dosarele aflate în negociere și demersurile prin care putem susține mai bine interesele economiei românești’, a precizat Nazare.

Potrivit acestuia, respectarea țintelor fiscal-bugetare contribuie la consolidarea credibilității României în negocierile europene.

‘Poziția României în negocierile din cadrul ECOFIN se construiește prin rezultate interne, argumente tehnice solide și cooperare cu statele care au interese comune. Din acest punct de vedere, seriozitatea în respectarea țintelor fiscal – bugetare ne întărește credibilitatea la masa negocierilor. Responsabilitatea noastră este să folosim credibilitatea recâștigată în ultimul an pentru a susține interesele României acolo unde se iau deciziile’, a subliniat ministrul Finanțelor.

Potrivit Raportului privind execuția bugetară pe trimestrul III, publicat recent de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar s-a redus la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026, de la 5,31% din PIB în perioada similară a anului trecut, în timp ce investițiile publice au crescut cu aproximativ 30%, la 107,77 miliarde de lei.