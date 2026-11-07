Nazare: România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory

România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory, iar procesul de selecție se află în faza finală, autoritățile sperând ca până la sfârșitul acestui an să poată anunța rezultatul, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Concordia Summit 2026.

‘Cu un efort de aproape un an de zile, în momentul de față, România are două oferte pe masă de AI Gigafactory. Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au pornit această muncă încă din vara trecută. Suntem în faza finală de selecție. Asta a mers în paralel cu procedura europeană. Cred că din acest punct de vedere nu suntem defazați, dar am preferat să vorbim mai puțin despre asta, pentru că e mai bine să faci anunțul la final’, a afirmat Alexandru Nazare.

El a precizat că demersurile au început înainte ca EuroHPC să modifice criteriile procedurii europene și că autoritățile speră să încheie procesul până la finalul anului.

‘Sper ca până la finalul anului să putem să definitivăm lucrurile cu un anunț pozitiv’, a adăugat ministrul Finanțelor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Concordia Summit 2026, în contextul unei discuții despre dezvoltarea sectorului tehnologic și investițiile în infrastructura de inteligență artificială.