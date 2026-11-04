Niculescu: Angajarea răspunderii Guvernului poate fi luată în calcul, dacă vrem să avansăm repede pe unele dosare

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, că varianta angajării răspunderi pe anumite dosare este una care poate fi luată în calcul de actuala guvernare, în măsura în care se dorește avansarea mai rapidă pe anumite dosare.

El a fost întrebat, la TVR 1, cum privește acele ‘solicitări ferme’ venite din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind angajarea răspunderii Guvernului pe anumite teme, între care și cele privind reforma administrativă și comasarea unor companii de stat.

‘Legat de asumarea răspunderii, sunt chestiuni pe care le discutaserăm înainte, adică să nu credeți că vreodată eu aflu de la televizor ce se întâmplă. Este o dezbatere pe care o avuseserăm. Pentru că dacă vrem să avansăm repede pe unele dosare, da, și această modalitate democratică de trecere a unor legi poate fi luată în calcul ‘, a răspuns prim-ministrul Niculescu.

El nu a exclus o posibilă asumare a Guvernului pe reforma administrativă, respectiv comasarea localităților sub 1.500 de locuitori, dar a subliniat că mai întâi trebuie văzut cum se vor desfășura comasările voluntare între localități, parte din această reformă.

‘Până la asumarea răspunderii, să vedem cum se desfășoară comasările voluntare pe care le propune domnul ministru (al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – n.red.) și asupra cărora am căzut de acord. (…) Va fi până în martie și, după, în funcție de cum va evolua acest proces, vor exista niște bani în buget pentru a impulsiona aceste localități să vină împreună. În funcție de cum va funcționa, vom vedea și pașii următori. Dar este o discuție pe care o putem avea, sigur, despre asumare, pentru că ar mai trebui schimbate niște legi, dar este un proces de care România are nevoie, clar’, a declarat Niculescu.

Acesta s-a exprimat și cu privire la o eventuală angajare a răspunderii privitor la comasarea unor companii de stat.

‘Iar celălalt, privind reorganizarea companiilor și comasarea companiilor, este iar ceva ce … pentru că există suprapuneri în sistem și, după cum ziceam, noi vrem să facem reforme, nu doar să anunțăm reforme. Și vom vedea cum vom trece această reformă. Probabil unele vor putea fi făcute mai ușor, pentru altele va fi mai complicat. Nu mă aștept întotdeauna să fie foarte simplu întreg procesul, pentru că, da, cum spuneați, există și rezistențe, dar dacă vrem să arătăm că chiar facem ceva și nu doar spunem că facem, atunci va trebui să o facem’, a subliniat premierul Niculescu.

Totodată, el a fost întrebat ce are în plus guvernul pe care-l conduce pentru a reuși aceste reforme, în condițiile în care aceste teme au mai fost propuse și de alte guverne.

‘Cred că întotdeauna au existat bune intenții și chiar începuturi bune, dar dacă un guvern durează puțin, e greu să treci reformele pe care ți le-ai propus. Eu mă gândesc la acest guvern și împreună cu colegii mei ne gândim la acest guvern până la alegerile din 2028. (…) Văd câteodată discuțiile din spațiul public. Încă o dată, mesajele pe care le transmitem din România nu sunt citite numai în România, sunt citite de agențiile de rating, sunt citite de Comisia Europeană. Cu cât mai mult arătăm că suntem o țară stabilă, predictibilă, în care poți să ai încredere, cu atât este mai bine. Avem nevoie nu numai de imagine, avem nevoie ca ceea ce spunem să și facem. Deci eu mă gândesc la acest guvern ca fiind unul care va dura până la alegerile din 2028 ‘, a declarat Niculescu.

În același context, premierul a subliniat importanța dialogului cu Parlamentul, întrebat care va fi abordarea cu Legislativul în ceea ce privește proiectul bugetului de stat pentru anul viitor.

‘Cred în dialogul cu Parlamentul, este instituția emblematică a democrației. Trebuie, într-adevăr, nu este un guvern care să aibă majoritate, a avut o majoritate pentru învestitură, dar trebuie să existe dialog, pentru că vor exista, cum spuneați, proiecte care trebuie să treacă, nu treci totul prin ordonanțe de urgență și, oricum, și acelea ajung la un moment dat în Parlament, dar trebuie să existe dialog cu forțele politice din Parlament pentru a trece proiectele de lege. Uneori se poate ajunge și la asumare, așa cum ați spus dumneavoastră, dar altfel, da, dialog cu Parlamentul. Există deja niște chestiuni pe care le-am discutat. După cum spuneam, sunt două partide reprezentative, PNL și UDMR, cu care am discutat înainte de învestire și ideea este că dacă România rămâne în aceiași parametri fiscal-bugetari, dacă respectăm traiectoria de consolidare fiscală despre care vorbeam, atunci nu va exista din partea lor o moțiune de cenzură sau susținerea unei moțiuni de cenzură. De aceea, este foarte important să prezentăm un buget credibil și pentru agențiile de rating’, a mai declarat premierul Luca Niculescu.