Niculescu: După 15 noiembrie va fi finalizat raportul privind situația financiară a țării. Avem nevoie de aceste date

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că raportul cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind situația financiară și fiscal-bugetară a țării va fi finalizat peste două săptămâni, adică ”imediat după 15 noiembrie”.

El a fost întrebat la Antena 3 CNN care este adevărul despre situația financiară a României, preluată de la guvernarea precedentă.

‘Peste două săptămâni, cam așa, vom avea toate datele despre care vorbiți. Am cerut un raport domnului ministru al Finanțelor. Este normal ca la începutul unui mandat să vrem să avem o situație cât mai clară a felului în care arată situația financiară, situația fiscală, situația bugetară, situația economică a României, deci, peste vreo două săptămâni și ceva, de fapt, cred, chiar puțin mai devreme, imediat după 15 noiembrie, vă vom putea răspunde la aceste întrebări. Avem nevoie de aceste date, după cum ziceam, am făcut o primă rectificare bugetară, dar vom mai face încă o rectificare bugetară. Va există acest raport și apoi misiunea cea mai importantă pe care o avem de făcut până la finalul acestui an este elaborarea unui buget credibil pentru 2027’, a spus Luca Niculescu.