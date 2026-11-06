Niculescu: Guvernul se va mobiliza și mai serios, începând de săptămâna viitoare, pentru absorbția fondurilor din PNRR

Guvernul se va mobiliza și mai serios, începând de săptămâna viitoare, pentru absorbția fondurilor din PNRR rămase de încasat, a declarat joi seară prim-ministrul Luca Niculescu.

Premierul a fost întrebat la Antena 3 CNN despre anunțul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, potrivit căruia România este în pericol să aibă suspendate 3,4 miliarde de euro din cele 6,4 miliarde de euro din PNRR, aferente cererilor de plată 5 și 6.

‘Mai sunt discuții, vedem la final câți bani vor intra. Evident că vrem ca o mare parte dintre acești bani să se regăsească, pentru că ei, cu cât sunt mai mulți bani din fondurile europene care ajung în România, cu atât mai mic va fi deficitul. Dar este ceva la care lucrează ministrul Fondurilor Europene, ministrul Finanțelor și avem discuții zilnic despre fondurile europene și ne vom mobiliza și mai serios începând de săptămâna viitoare’, a spus Luca Niculescu.

În context, el a fost întrebat dacă va interveni personal la nivel de lideri europeni ai Comisiei și Parlamentului pentru ca România să nu piardă cele 3 miliarde de euro din PNRR.

‘Suntem mai mulți actori implicați în acest dialog (…). Este ministrul Fondurilor Europene, este ministrul de Finanțe, sunt diferite ministere de resort și, evident, că sunt și eu. Dar, în primul rând, aici contează cifrele. Adică, eu cred că încă se mai pot recupera, se mai poate recupera din aceste fonduri. Încă o dată, nu vreau să dau cifre, dar este important și semnalul pe care îl dăm’, a precizat Niculescu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat miercuri că România ar fi trebuit să atragă aproximativ 6,4 miliarde de euro în urma ultimelor două cereri depuse pe PNRR, adică 5 și 6, însă estimarea internă arată că, după analiza Comisiei Europene, probabil va încasa într-o primă fază aproape 3 miliarde de euro în acest an, iar restul de 3,4 miliarde de euro vor trece într-o zonă de suspendare.