Nicușor Dan: E nevoie de o colaborare a instituțiilor ca să luăm cât mai mulți bani din PNRR

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că, dincolo de luptele politice, ‘care sunt inerente’, țara noastră are nevoie de o colaborare a instituțiilor astfel încât să atragă cât mai mulți bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă, ce le va spune liderilor coaliției de guvernare dacă după 20 aprilie PSD va decide să își retragă miniștrii sau să ceară rescrierea protocolului.

‘Sunt foarte multe scenarii, dar nu cred că e util să facem în spațiul public analiza tuturor scenariilor. (…) Dincolo de configurații și acorduri între partide, noi ca țară avem niște obiective. OCDE – să sperăm în vară, și foarte important –

sfârșitul lunii august, termenul limită – PNRR. Deci, dincolo de luptele politice care sunt inerente, avem nevoie de o colaborare a instituțiilor astfel încât să luăm cât mai mulți din banii pe care trebuie să îi luăm din PNRR’, a spus acesta, la Palatul Cotroceni.