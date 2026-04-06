Nicușor Dan: În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu combustibili

România nu se confruntă, în prezent, cu dificultăți de aprovizionare cu combustibili, iar companiile din domeniu achiziționează la prețuri aliniate pieței internaționale, a transmis, luni, președintele Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Șeful statului s-a întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și cu reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Având în vedere caracterul dinamic al contextului global, președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă, arată sursa citată.

Conform Administrației Prezidențiale, acest mecanism va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție.