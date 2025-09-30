Nicuşor Dan: La rectificarea bugetară, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că la rectificarea bugetară a transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025, aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei. Şeful statului afirmă că pentru mulţi români vremurile sunt grele, iar statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate.

”În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, anunţă preşedintele Nicuşor dan într-o postare pe Facebook.

”Ştiu că pentru mulţi români vremurile sunt grele şi cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni”, mai spune şeful statului.

Administraţia Prezidenţială a anunţat într-un comunicat oficial că, în contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României şi al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administraţia Prezidenţială îşi onorează angajamentul anunţat în luna iulie de Preşedintele României, Nicuşor Dan.

”În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administraţia Prezidenţială a transmis oficial Ministerului Finanţelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate iniţial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Preşedintelui faţă de un stat mai suplu, mai eficient şi solidar cu cetăţenii. Deşi obiectivul iniţial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituţiei”, spune instituţia.

”Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuţie reală la echilibrul bugetar şi un semnal de solidaritate cu toţi cetăţenii României”, a transmis Preşedintele Nicuşor Dan.

Administraţia Prezidenţială anunţă că îşi va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menţinerii unui standard înalt de eficienţă administrativă, fără a afecta funcţionarea instituţiei sau angajamentele internaţionale ale României.