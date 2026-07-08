Nicușor Dan: Nicio decizie a Administrației Prezidențiale nu va fi influențată de vreun cerc de interese

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că nicio decizie a Administrației Prezidențiale nu va fi influențată de vreun cerc de interese.

‘Am stat de nenumărate ori la masă cu niște persoane despre care nu aveam cea mai bună impresie. Dar, când faci politică, scopul tău social este să negociezi între categorii sociale pe care le reprezinți, astfel încât să le optimizezi voința, așteptările lor de la stat. Deci faptul că niște oameni au stat la masă și au mai fost alții la acea masă – am mai primit întrebarea asta – pentru mine nu are nicio relevanță’, a afirmat șeful statului, într-o conferință de presă susținută la Ankara, la finalul Summitului NATO, întrebat dacă are ‘încredere deplină că niciun consilier de la Administrația Prezidențială, cu atribuții de securitate, nu este vulnerabil la influențe economice, politice sau externe’.

În acest context, președintele a subliniat că activitatea prezidențială nu va fi influențată de ‘cercuri de interese’, deoarece el este responsabil de decizii.

‘Există un număr de consilieri prezidențiali și un număr de consilieri de stat, fiecare cu atribuțiile lor, fiecare cu cercul lui de cunoscuți, cu relațiile sociale, cu relațiile cu media, cu relațiile cu mediul de afaceri, absolut legitim. Ce pot eu să vă garantez este că nicio decizie a Administrației nu va fi vreodată influențată nelegitim de vreun cerc de interese, pentru că nu există astfel de decizii care să nu treacă pe la mine’, a punctat Nicușor Dan.