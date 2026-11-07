Nicuşor Dan: Nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor

Preşedintele Nicuşor Dan atrage atenţia asupra modului în care derularea campaniilor electorale influenţează rezultatul procesului electoral. „Nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfăşoară campania şi, mai ales, la modul în care cetăţenii pot să-şi formeze opiniile”, spune şeful statului, arătând că este nevoie de adaptarea cadrului instituţional astfel încât procesul de informare între cetăţeni în cadrul unei democraţii să fie echitabil.

„Tema pe care aţi ales-o – Legitimitatea electorală şi garanţii constituţionale în societatea informaţională – este una extrem de importantă şi de actuală pentru că alegerile sunt fundamentul democraţiei şi că nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfăşoară campania şi, mai ales, la modul în care cetăţenii pot să-şi formeze opiniile”, a afirmat Nicuşor Dan vineri după-amiază, la dezbaterea – „Societatea informaţională şi democraţia constituţională”, în cadrul programului trienal al preşedinţiei Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone organizată de Curtea Constituţională a României.

Acesta a arătat că aceste aspecte s-au schimbat mult odată cu prezenţa informaţiilor în spaţiul digital.

„Aici avem nişte vulnerabilităţi în toate societăţile democratice: manipularea algoritmică, publicitatea politică direcţională, campanii inautentice de influenţă politică şi, în ultima vreme, utilizarea inteligenţei artificiale pentru producerea de materiale false. Pericolul pentru democraţie este că vocea legitimă a cetăţeanului riscă să nu se mai audă”, a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a arătat că există riscul ca această voce a cetăţeanului să fie acoperită de un algoritm, iar în astfel de cazuri dreptul fundamental de a fi informat este distorsionat.

Nicuşor Dan atrage atenţia şi asupra momentelor la care instituţiile pot cunoaşte astfel de fenomene şi pot răspunde în mod adecvat la ele.

„Prima întrebare este cum reuşim să adaptăm cadrul instituţional – legislaţie pe de o parte, pe de altă parte funcţionarea în timp real a instituţiilor – astfel încât procesul de informare între cetăţeni în cadrul unei democraţii să fie echitabil”, a adăugat şeful statului.

Şeful statului afirmă că una dintre întrebări este legată de maniera în care legislaţia trebuie „modernizată” în aşa fel încât să ia în considerare noile fenomene digitale care interferează cu procesul electoral.

O altă întrebare este legată de felul în care instituţiile pot proteja „în timp real integritatea alegerilor, fără a fi afectat dreptul la liberă informare”.

„Trebuie să spunem că este un teritoriu nou, pe care fiecare dintre noi îl descoperim şi orice expertiză relevantă, şi pozitivă, şi negativă, ne ajută să construim fiecare dintre noi bunul echilibru între toate drepturile fundamentale”, a mai spus şeful statului.

Acesta atrage atenţia şi asupra modului în care este reglementată finanţarea campaniilor politice.

„Modul în care resursele financiare circulă s-a diversificat şi avem o dificultate în a reglementa întreg cadrul fluxurilor financiare”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.