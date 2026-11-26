Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că va susține ‘cu fermitate’ un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare.

‘În această dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuția grupului ‘Prietenii Coeziunii’, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene’, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

El a adăugat că acest grup are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state.

‘În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului ‘Prietenii Coeziunii’ în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028-2034. Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare’, a precizat șeful statului.