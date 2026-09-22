Nicușor Dan: România este pregătită să își asume un rol mai mare în securitatea europeană

Președintele Nicușor Dan a declarat că România este pregătită să își asume un rol mai important în securitatea europeană și că țara își dorește o prezență militară americană pe teritoriul său, în cadrul unui interviu pentru emisiunea ‘The Julie Mason Show’, difuzată marți în Statele Unite. Șeful statului a vorbit despre relația de securitate dintre România și SUA, amenințările generate de războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului.

‘Suntem dornici să avem soldați americani pe teritoriul nostru, iar acest lucru va fi benefic pentru ambele părți, pentru că suntem foarte aproape de Orientul Mijlociu și de zona Mediteranei’, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România are o ‘lungă istorie bilaterală de încredere’ cu Statele Unite și că principalele preocupări ale Bucureștiului în relația cu Washingtonul sunt securitatea și economia.

El a amintit că bazele militare din România au fost folosite de aeronave americane pentru realimentare și pentru anumite echipamente defensive și a spus că Bucureștiul își dorește consolidarea cooperării militare cu Statele Unite.

În ceea ce privește relațiile economice, Nicușor Dan a menționat investițiile unor companii americane precum Ford și Microsoft și a declarat că România își dorește atragerea unui număr mai mare de investitori americani.

‘Au avut o experiență foarte bună, au avut un randament bun al investițiilor și ne-am dori ca mai multe companii americane să investească în România’, a spus președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, România are avantaje în domeniul educației și al pregătirii în știință și inginerie, precum și un potențial important în sectorul energetic.

Întrebat despre viitorul NATO și despre rolul Statelor Unite în alianță, Nicușor Dan a spus că sprijinul american pentru apărarea Europei a fost, timp de ani de zile, mai mare decât contribuția europeană.

‘Pentru ani de zile, America, Statele Unite, au oferit sprijin pentru apărarea Europei. Iar efortul nu a fost echilibrat’, a declarat el.

Președintele a afirmat că România a fost printre primele țări europene care au acceptat creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2% din PIB și că, ulterior, s-a numărat printre primele state care au susținut o creștere suplimentară a acestora.

Nicușor Dan a vorbit și despre cooperarea dintre statele de pe flancul estic și țările nordice înaintea summitului NATO de la Ankara. El a spus că aceste state și-au aliniat pozițiile pentru a susține, în cadrul Alianței, ‘contribuții echilibrate’ în domeniul apărării.

‘Cred că, după summitul de la Ankara, mergem cu toții împreună, americani și europeni, pe drumul cel bun’, a afirmat președintele României.

În ceea ce privește riscurile generate de războiul din Ucraina, Nicușor Dan a declarat că România este afectată de incidente care au loc în apropierea sau pe teritoriul său.

‘Suntem afectați de războiul din Ucraina, inclusiv de drone aeriene care, neintenționat, ajung pe teritoriul nostru’, a spus el, adăugând că două persoane au fost rănite în astfel de incidente.

Președintele a menționat și incidente provocate de drone navale care și-au pierdut controlul în Marea Neagră, precum și minele rămase în urma conflictului. El a amintit cooperarea României cu Bulgaria și Turcia în ceea ce privește minele din Marea Neagră.

Nicușor Dan a subliniat însă că aceste incidente nu au schimbat sprijinul României pentru Ucraina.

El a precizat că piloții români au intervenit pentru doborârea unor drone ajunse pe teritoriul României și a menționat și misiunea României în statele baltice, unde piloții români au doborât o dronă în Estonia.

Aflat la New York pentru reuniunile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Nicușor Dan a declarat că principala sa preocupare este securitatea României și a regiunii.

‘Principala mea preocupare este securitatea României și, desigur, securitatea regiunii’, a spus președintele.

El a afirmat că discuțiile dintre lideri urmăresc îmbunătățirea securității în regiune și identificarea unor soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit lui Nicușor Dan, obiectivul este menținerea presiunii asupra economiei ruse prin sancțiuni și identificarea unor modalități eficiente de sprijinire a Ucrainei în război.

În timpul vizitei în Statele Unite, președintele României a mai spus că are programate întâlniri bilaterale cu oameni de afaceri americani și politicieni.

Întrebat despre securitatea Republicii Moldova și influența Rusiei în această țară, Nicușor Dan a amintit vizita efectuată la Chișinău cu trei săptămâni înainte, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a participat la o întrevedere trilaterală.

Președintele României a subliniat importanța relației cu Republica Moldova, inclusiv prin prisma poziției sale geografice, întrucât aceasta are doar doi vecini, România și Ucraina.

Nicușor Dan a afirmat că România sprijină atât Republica Moldova, cât și Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană și susține alinierea acestora la măsurile NATO, în condițiile în care cele două state rămân independente.

Întrebat ce ar dori să audă din partea președintelui american Donald Trump în discursul său la Adunarea Generală a ONU, Nicușor Dan a spus că nu dorește să comenteze asupra acestui subiect.

El a admis însă că Organizația Națiunilor Unite are nevoie de reforme și a subliniat importanța reuniunilor de la New York pentru dialogul dintre liderii lumii.

‘Ceea ce este important este că această Adunare și această săptămână sunt importante pentru conectarea liderilor, pentru a găsi soluții la problemele actuale ale lumii, cea mai importantă fiind cea a securității, și pentru a încerca să obținem pacea’, a declarat președintele României.

Interviul a fost realizat în cadrul emisiunii ‘The Julie Mason Show’, cu Elliot Williams în calitate de gazdă invitată.