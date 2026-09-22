Sectorul e-commerce din România a atins valoarea de 12,9 miliarde de euro, în 2025

Piața comerțului electronic din România a ajuns la valoarea de 12,9 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 10% față de anul anterior, fiind astfel cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est, relevă datele cuprinse în European E-Commerce Report 2026, publicate marți.

Potrivit cercetării realizată pentru Ecommerce Europe și EuroCommerce de Centre for Market Insights al Amsterdam University of Applied Sciences, în comparație cu anul 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar patru ani.

Ca estimare pentru 2026, raportul estimează o nouă creștere, de până la 13,5 miliarde de euro.

La nivelul Europei de Est, România are cel mai mare sector de comerț electronic, reprezentând peste jumătate din valoarea totală de 23,3 miliarde de euro înregistrată de regiune în 2025.

Mai mult, privind împreună piețele din Europa Centrală și Europa de Est, România se află între cele mai mari economii digitale din regiune: suma cheltuită online de către români pe bunuri și servicii – de 12,9 miliarde de euro, este comparabilă cu cea a Cehiei – de 12,1 miliarde de euro, și depășește Austria, Ungaria sau Bulgaria. În continuare, Polonia rămâne principalul pol regional, cu o valoarea totală a comerțului electronic de 47,4 miliarde de euro.

Raportul de specialitate evidențiază faptul că avansul domeniului local al e-commerce, de 10% în 2025, a fost peste media de 8% a Europei Centrale, însă sub creșterea de 14% consemnată la nivelul Europei de Est. În același timp, comerțul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul României, peste nivelurile medii atât din Europa Centrală (2,82%), cât și din Europa de Est (2,41%).

Totodată, 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani foloseau Internetul, în cursul anului trecut, dar numai 60% cumpărau online, chiar dacă acoperirea internetului este deja peste media Europei Centrale – de 93%. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%.

De asemenea, aproape două treimi (65%) din valoarea e-commerce din România provenea, anul trecut, din bunuri, in timp ce 35% din servicii, iar infrastructura de livrare se dezvoltă rapid în jurul lockerelor. În paralel, plățile digitale, portofelele electronice și soluțiile de tip Buy Now, Pay Later câștigă teren, chiar dacă plata la livrare continuă să aibă o pondere importantă.