OECD sprijină modernizarea sistemului de inspecție din România

Reprezentanții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) au avut luni o întâlnire cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în cadrul proiectului privind îmbunătățirea sistemului de inspecție din România.

‘Astăzi, la sediul ANSVSA, președintele Alexandru Nicolae Bociu, alături de conducerea și specialiștii instituției, a primit vizita reprezentanților OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), precum și a reprezentanților Secretariatului General al Guvernului, în cadrul proiectului ‘Îmbunătățirea sistemului de inspecție în România: un cadru de reglementare coerent’. Proiectul este implementat de OECD, în strânsă colaborare cu Secretariatul General al Guvernului României și finanțat de Comisia Europeană – SG Reform’, au transmis luni reprezentanții ANSVSA, într-o postare pe Facebook.

Astfel, În perioada 11-13 mai și pe 19 mai, la nivelul ANSVSA și al DSVSA Prahova sunt organizate activități dedicate consolidării și modernizării sistemului de inspecție, cu accent pe dezvoltarea unui cadru de reglementare ‘coerent și eficient’.

În deschiderea întâlnirii, reprezentanții OECD au prezentat conducerii ANSVSA etapele următoare ale proiectului până în anul 2027 și au apreciat implicarea instituției, precum și modul în care s-au desfășurat activitățile până în prezent, susțin reprezentanții ANSVSA.

‘Discuțiile tehnice purtate cu specialiștii ANSVSA au vizat instrumentele bazate pe risc: clasificarea în funcție de risc, fișele de evaluare și metodele de încadrare aplicate în domeniile siguranței alimentelor, sănătății și bunăstării animalelor, precum și în activitatea de control din Punctele de Control la Frontieră’, se mai arată în postare.

Totodată, oficialii OECD și reprezentanții ANSVSA au analizat modalitățile de îmbunătățire a instrumentelor utilizate de ANSVSA în cadrul inspecțiilor bazate pe risc și asupra sprijinului pe care OECD îl poate oferi prin acest proiect aflat în derulare.

Reprezentanții OECD au apreciat colaborarea instituției în implementarea proiectului, au transmis reprezentații autorității.