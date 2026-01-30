ONG-urile trag un semnal de alarmă cu privire la cocteilurile de pesticide din merele europene

Mai multe organizații non-guvernamentale au denunțat ‘cocteilurile de pesticide’ toxice găsite în merele din Europa, într-un raport publicat joi, informează AFP.

PAN Europe, o coaliție de ONG-uri care se opun pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere, achiziționate aleatoriu din 13 țări europene, inclusiv Franța, Spania, Italia și Polonia.

85% din probe conțineau reziduuri multiple de pesticide. Unele probe conțineau până la șapte reziduuri diferite de pesticide, avertizează organizațiile.

În 71% din cazuri, PAN Europe a găsit pesticide clasificate printre cele mai toxice din Uniunea Europeană, cele care se încadrează în categoria ‘candidaților la înlocuire’, pe care UE ar dori să le elimine cât mai curând posibil.

64% din probe conțineau cel puțin un ‘poluant etern’ (substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate – PFAS), acele substanțe chimice omniprezente în viața noastră de zi cu zi și foarte persistente în mediu.

Reziduurile de pesticide sunt permise în Uniunea Europeană sub anumite limite. Cu toate acestea, PAN Europe denunță ‘efectul de coctail’ al acestora, atunci când consumatorii sunt expuși la un amestec de mai multe pesticide în același produs.

Martin Dermine, unul dintre reprezentanții ONG-ului, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) pentru că a evaluat pesticidele separat și nu impactul ‘expunerii multiple’ la o serie de substanțe. ‘În acest raport, arătăm că 85% dintre mere conțin mai multe reziduuri și nu știm dacă sunt sigure pentru consum’, afirmă Martin Dermine, menționând riscurile potențiale de cancer sau infertilitate.

Dacă aceste mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru bebeluși, 93% dintre mostre ar fi respinse, potrivit PAN Europe, deoarece nivelurile de pesticide ar depăși limitele stabilite pentru copiii sub trei ani. Legislația europeană este într-adevăr mai strictă în ceea ce privește produsele destinate bebelușilor pentru a le proteja dezvoltarea.

ONG-ul recomandă cumpărarea merelor organice sau curățarea merelor cultivate convențional înainte de a le consuma.

Alături de banane, merele se numără printre fructele preferate ale europenilor. De asemenea, merele sunt cele mai cultivate fructe din Uniunea Europeană, în special în Polonia, Italia și Franța.

Totuși, merele se numără printre fructele cel mai intens tratate cu pesticide pentru a combate boli precum rapănul mărului, principala boală fungică care afectează merii. Peste jumătate din numeroasele tratamente anuale cu pesticide, în medie 35, sunt efectuate pentru a combate această boală.