Ministrul interimar al Agriculturii: Cel mai important lucru este acum ca APIA şi AFIR să facă plăţile pentru ca subvenţiile să ajungă la fermieri

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a afirmat că lucrul cel mai important este ca subvenţiile să ajungă în conturile fermierilor, iar pentru acest lucru APIA şi AFIR trebuie să autorizeze plăţile. ”Este aproape inadmisibil ca sectoare productive, importante pentru economia naţională, să rămână în urmă în detrimentul unor sectoare care sunt neproductive, pârloaga, de exemplu”, a arătat el.

”Cel mai important lucru acum este ca APIA, AFIR-ul sprijinit de Ministerul de Finanţe să autorizeze plăţile şi să facă plăţi efective, astfel încât subvenţiile să ajungă în contul fermierilor. Suntem deja la sfârşitul lunii aprilie, începe luna mai după minivacanţă, deci săptămâna viitoare trebuie să meargă cu viteză maximă plăţile, astfel încât subvenţiile să ajungă la fermieri”, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Agriculturii.

El a susţinut că este inadmisibil ca sectoare productive să rămână în urma unora care sunt neproductive.

”Sprijinul cuplat pentru sectorul zootehnic şi pentru celelalte sectoare este în continuare o temă destul de spinoasă. Nu sunt fericit văzând că pârloaga primeşte mulţi bani şi sectoare importante, cum este producţia de cartofi, de exemplu, sau sfecla de zahăr rămân fără subvenţii. O să am astăzi o discuţie cu colegii să văd de ce s-a ajuns în această situaţie, chiar dacă minimul acela care trebuie asigurat la fiecare sprijin cuplat este o condiţie. Este aproape inadmisibil ca sectoare productive, importante pentru economia naţională, să rămână în urmă în detrimentul unor sectoare care sunt neproductive, pârloaga, de exemplu. Deci aceste lucruri trebuie corectate din mers. Timpul este foarte scurt, dar căutăm soluţii zilele acestea pentru aceste probleme”, a afirmat Tanczos Barna.