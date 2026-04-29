MADR: România are pârghiile necesare pentru a proteja sectorul agricol de volatilitatea prețurilor la inputuri și energie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) salută adoptarea de către Comisia Europeană a Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), care oferă României baza legală pentru susținerea fermierilor în actualul context dificil.

Potrivit unui comunicat al MADR, transmis miercuri AGERPRES, această decizie strategică oferă României pârghiile necesare pentru a proteja sectorul agricol de volatilitatea prețurilor la inputuri și energie.

‘Salutăm adoptarea de către Comisia Europeană a cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sectorul agricol din întreaga Uniune Europeană este afectat de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte, două componente esențiale ale costurilor de producție. Fermierii au nevoie de sprijinul Guvernului și al Ministerului Agriculturii. Prin cadrul adoptat astăzi s-a creat baza legală pentru a demara consultările la nivelul Guvernului pentru acordarea ajutoarelor de stat în vederea susținerii fermierilor în actualul context dificil’, a declarat Tanczos Barna, viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La rândul său, secretarul de stat în cadrul MADR, Florian-Emil Dumitru, a afirmat: ‘Ne bucurăm că poziția României referitoare la situația piețelor agricole fost ascultată la Consiliul Agrifish din 27 aprilie și că acest cadru temporar a fost adoptat de către Comisie. În sfârșit, vom putea sa acordăm ajutoare de stat sectoarelor aflate în dificultate’.

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF) este un cadru specific menit să abordeze efectele crizei asupra câtorva din cele mai expuse sectoare ale economiei: agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie. METSAF va fi în vigoare până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a le permite statelor membre să sprijine economia UE în contextul crizei din Orientul Mijlociu, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF) este un cadru specific menit să abordeze efectele crizei asupra câtorva din cele mai expuse sectoare ale economiei: agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie.

Comisia Europeană, responsabilă de monitorizarea riguroasă a ajutoarelor de stat pentru întreprinderi, pentru a se asigura că acestea nu denaturează concurența, a subliniat că acest cadru ‘temporar’ și ‘țintit’ va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului.

‘Recentele creșteri bruște ale prețurilor la energie necesită un răspuns imediat. METSAF permite soluții ușor de aplicat care vor susține dezvoltarea continuă a principalelor sectoare din UE, cum ar fi agricultura, pescuitul și transporturile, prin atenuarea efectelor crizei’, a declarat comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera.

Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului, transportului terestru (rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare) și transportului maritim pe distanțe scurte în interiorul UE, statele membre vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare suportate de beneficiar din cauza creșterii prețurilor la combustibil și îngrășăminte pe fondul crizei actuale.

De asemenea, un mecanism simplificat va permite țărilor care doresc să ofere ajutoare forfetare, plafonate la 50.000 euro per beneficiar, cu formalități minime.

În plus, statele membre vor putea să își mărească ajutoarele acordate industriilor mari consumatoare de energie ale căror facturi la energie electrică au crescut, în anumite condiții. Astfel, pentru industriile mari consumatoare de energie eligibile în cadrul regimurilor temporare de reducere a prețurilor energiei electrice în conformitate cu secțiunea 4.5 din CISAF, va fi posibilă creșterea intensității ajutorului de la 50% la până la 70% pentru costul energiei electrice aferent consumului eligibil. Astfel, poate fi acoperit până la 50% din consumul total al beneficiarului. Nu va fi necesară nicio creștere suplimentară a eforturilor de decarbonizare.

Multe state membre au anunțat în ultimele săptămâni măsuri pentru a sprijini întreprinderile și consumatorii penalizați de creșterea costurilor energiei. Acestea variază de la o reducere a taxelor pe combustibil, așa cum au făcut Germania sau Spania, până la măsuri mai specifice, precum cele anunțate în Franța sau Belgia, rezervate profesiilor cele mai afectate.

Relaxarea prevederilor privind ajutoarele de stat este o măsură obișnuită pentru UE în perioade de criză. Anunțul de miercuri urmează unor relaxări similare în timpul pandemiei de Covid-19 și la începutul războiului din Ucraina.