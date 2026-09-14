Operaționalizarea Organizației de Management al Destinației la nivel național ar putea începe din 2027

Operaționalizarea Organizației de Management al Destinației (OMD) la nivel național ar urma să înceapă din 2027, astfel încât din 2028 aceasta să fie complet operațională și eficientă, a declarat, luni, ministrul Turismului, Irineu Darău.

‘Dacă vrem ca turismul să crească, dacă vrem să crească și marjele de profit, trebuie să fim mai buni la incoming și să aducem mai mulți turiști străini în țară. Soluția, cred eu, e simplă. Trebuie să fim mai buni la promovarea destinației România. Unul dintre pașii la care lucrăm accelerat este înființarea Organizației de Management al Destinației la nivel național, în dialog cu industria. Vrem ca până la finalul anului să avem o soluție clară de politică publică aleasă, atât în ceea ce privește calendarul, dar și în ceea ce privește guvernanța, construită împreună cu industria, iar din 2027 să putem începe operaționalizarea, astfel încât în 2028 și mai încolo să existe un OMD național 100% operațional și eficient. Avem nevoie însă de coordonare, o strategie comună pentru România ca destinație, reguli clare pentru organizațiile locale, județene și regionale, dar și o promovare care să aibă obiective și rezultate măsurabile’, a afirmat Irineu Darău, la evenimentul de lansare a celei de-a șasea ediții a studiului ‘Carta Albă a Turismului din România 2026’.

Ministrul a atras atenția asupra numărului mare de OMD-uri locale înființate sau aflate în curs de înființare și a subliniat că acestea trebuie să aibă ca obiectiv managementul destinației. Darău spune că autoritățile locale trebuie să aibă în minte ce destinație vor să definească și să promoveze atunci când înființează OMD-urile.

‘Și aici fac o paranteză din această scurtă experiență la minister. Într-un fel, m-am bucurat să văd în acest an demersul de înființare pentru foarte multe OMD-uri locale, însă atrag atenția și profit să o fac public că organizațiile de management al destinației nu sunt doar niște modalități de asociere între localități pentru a accesa niște bani publici, ci chiar trebuie să aibă legătură cu managementul destinației. Deci e o rugăminte adresată autorităților locale ca atunci când se asociază, ca atunci când înființează OMD-urile, să aibă în minte ce destinație vor să definească și să promoveze. Pentru alte tipuri de asocieri, proiecte cu bani publici românești sau europeni, avem alte mijloace de asociere, GAL-uri (Grupuri de Acțiune Locală, n.r.), ADI-uri (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, n.r.). Am observat cumva, poate și datorită oportunității fondurilor din PNRR, o inflație de înregistrare de OMD-uri. De aceea și simțim nevoia ca prin viitorul OMD național să punem puțină ordine în aceste OMD-uri’, a explicat acesta.

Ministrul de resort a avertizat că fragmentarea excesivă a organizațiilor de management al destinației ar putea deveni o problemă în următorii ani și a pledat pentru o mai bună utilizare a tehnologiei și a datelor în promovarea turismului.

‘Pentru că, dacă avem, să zicem, peste 2-3 ani prea multe OMD-uri, prea fărâmițate și fără destinații clare, vom avea o problemă. De aceea vom lucra împreună cu industria la definirea acestei cupole care să regularizeze puțin lucrurile și să eficientizeze promovarea destinației România’, a susținut el.

Darău a precizat că fișa digitală de cazare și registrul unic al structurilor turistice sunt, de asemenea, priorități pentru acest an.

‘Este o nevoie uriașă de a ne folosi mai mult și mai bine de tehnologie și de date în relația dintre stat și industrie. Fișa digitală de cazare și registrul unic al structurilor turistice reprezintă pași importanți în această direcție și, iarăși, sunt obiective pe care le prioritizăm până la finalul acestui an’, a mai spus demnitarul.

IMM România a realizat cea de-a șasea ediție a studiului ‘Carta Albă a Turismului din România 2026’ în parteneriat cu Groupama și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).