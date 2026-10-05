ONRC: Numărul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 3% în primele opt luni din 2026

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 2,92% în primele opt luni din 2026, până la 37.227, față de 36.171 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 7.976 de firme (număr în creștere cu 12,61% față de perioada ianuarie-august 2025), și în județele Cluj (2.158 de firme, plus 6,99%), Ilfov (1.954, plus 4,66%), Constanța (1.688, minus 6,84%), Timiș (1.664, plus 10,27%) și Iași (1.317, plus 0,69%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Mehedinți, respectiv 184 (minus 26,40% față de primele opt luni din 2025), Ialomița (217, plus 19,89%), Covasna (222, plus 3,74%), Teleorman (276, minus 1,78%) și Călărași (286, plus 18,67%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Bihor (plus 23,73%), Ialomița (plus 19,89%) și Călărași (plus 18,67%).

Scăderile cele mai mari au fost consemnate în județele Mehedinți (minus 26,40%), Vâlcea (minus 12,44%) și Brăila (minus 12,24%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele opt luni din 2026, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 6.608 de dizolvări la nivel național. Față de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au scăzut cu 20,05%.

Potrivit sursei citate, activitățile profesionale, științifice și tehnice și construcțiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 2.555 (minus 15,68%) și 2.365 (minus 23,06%).

În august 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 3.198 dizolvări de firme, cele mai multe în București (674) și în județele Ilfov (167), Cluj (166), Constanța (155) și Timiș (131).