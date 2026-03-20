OPTIblu redeschide magazinul din Galeria Feeria, Băneasa Shopping City, și aduce în premieră în România, un nou concept de retail de optică

OPTIblu, parte a Optical Investment Group, deținut de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, redeschide magazinul din Galeria Feeria, Băneasa Shopping City, într-un spațiu complet reinventat, construit în jurul unui nou concept de retail de optică lansat în premieră în România, care pune accent pe tehnologie, expertiză profesională și o experiență premium pentru clienți.

Redeschiderea marchează un moment important în strategia de dezvoltare a companiei pe plan local, în contextul în care Optical Investment Group accelerează investițiile în modernizarea rețelei și extinderea prezenței sale în România.

Noul magazin OPTIblu Feeria a fost gândit pentru a transforma modul în care clienții descoperă și aleg ochelarii potriviți, printr-o experiență integrată ce combină designul modern al spațiului cu tehnologie de ultimă generație și servicii avansate de consultanță optometrică.

Conceptul de magazin este adaptat nevoilor unui public tot mai atent la calitatea serviciilor, confort și relevanța soluțiilor de îngrijire vizuală.

„Redeschiderea magazinului OPTIblu Feeria marchează primul pas vizibil al integrării Optical Investment Group în ecosistemul EssilorLuxottica în România. Prin acest nou concept de magazin aducem mai aproape de clienți un model modern de retail de optică, în care tehnologia, expertiza profesională și experiența clientului sunt în centrul fiecărei interacțiuni. Este direcția în care dorim să dezvoltăm rețeaua noastră în următorii ani”, a declarat Alina Bistreanu, CEO Optical Investment Group.

Această decizie are o semnificație strategică importantă, în contextul în care noul concept de magazin este adus în România din cadrul grupului EssilorLuxottica, unde și-a demonstrat deja succesul pe alte piețe. Din 2025, Optical Investment Group face parte din EssilorLuxottica, compania numărul 1 la nivel mondial în designul, producția și distribuția de lentile, rame de ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și accesorii.

Cu prezență în peste 150 de țări și un portofoliu important de branduri și soluții, EssilorLuxottica urmărește să contribuie la îmbunătățirea vederii și a calității vieții, iar noul magazin din Feeria reprezintă prima expresie concretă a acestei direcții în România.

Poziționat pe segmentul medium-high, OPTIblu Feeria pune accent pe claritate în alegere, acces la branduri și tehnologii premium, precum și pe o experiență coerentă, eficientă și relevantă pentru fiecare client.

La baza noului concept se află o infrastructură tehnologică avansată, care reunește un număr mai mare de echipamente de optică decât anterior, toate selectate conform celor mai noi standarde internaționale. Unele dintre aceste tehnologii sunt rare pe piața locală, consolidând poziționarea OPTIblu Feeria ca destinație premium pentru servicii optice performante și specializate.

Printre echipamentele distinctive se numără Myopia Expert 700, utilizat pentru depistarea timpurie a miopiei, mai ales la copii, pentru monitorizarea evoluției acesteia în timp, alegerea lentilelor potrivite și evaluarea tratamentelor de control al miopiei.

Componenta tehnologică este susținută de o organizare operațională eficientă, gândită pentru reducerea timpilor de așteptare. Cu o echipă extinsă de optometriști și multiple aparate pentru măsurarea dioptriilor, magazinul poate deservi simultan mai mulți clienți, inclusiv pe cei care își doresc o schimbare rapidă a ochelarilor.

Spațiul include și o zonă dedicată adaptării lentilelor de contact, unde clienții care le folosesc pentru prima dată sunt ghidați în procesul de aplicare și utilizare.