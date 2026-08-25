Donald Trump a cumpărat acţiuni SpaceX după listarea companiei lui Elon Musk la bursă

Preşedintele american Donald Trump a investit până la 50.000 de dolari în SpaceX, compania aerospaţială a lui Elon Musk, potrivit unei declaraţii financiare publice, achiziţie care creează o nouă legătură financiară între preşedintele SUA şi unul dintre cei mai importanţi contractori ai guvernului federal, transmite Reuters.

Investiţia a fost făcută după IPO-ul SpaceX

Trump a cumpărat acţiuni SpaceX în valoare de 15.001 până la 50.000 de dolari pe 23 iunie, potrivit documentului financiar semnat de preşedinte pe 12 august şi făcut public pe 22 august.

Tranzacţia a avut loc la mai puţin de două săptămâni după ce SpaceX şi-a desfăşurat oferta publică iniţială, pe 12 iunie. Potrivit Reuters, IPO-ul companiei a doborât recordurile existente pentru o astfel de operaţiune.

Achiziţia SpaceX a făcut parte dintr-o restructurare mult mai amplă a portofoliului lui Trump. Preşedintele a raportat peste 1.000 de tranzacţii cu acţiuni în luna iunie.

Casa Albă spune că Trump nu decide ce acţiuni sunt cumpărate

Casa Albă susţine însă că preşedintele nu a luat personal decizia de a investi în compania lui Musk.

Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a declarat pentru Reuters că portofoliul lui Trump este administrat independent de instituţii financiare terţe, care reproduc structura unor indici recunoscuţi, precum Schwab 1000.

Potrivit acestuia, nici Trump şi nici membrii familiei sale nu pot decide sau influenţa ce investiţii sunt cumpărate ori vândute şi nici momentul efectuării tranzacţiilor.

O legătură financiară sensibilă între Trump şi compania lui Musk

Investiţia atrage atenţia deoarece SpaceX nu este doar o companie privată din sectorul tehnologic. Firma lui Elon Musk este contractor al armatei americane şi depinde, pentru numeroase activităţi, de contracte, licenţe şi aprobări acordate de instituţiile federale.

În acelaşi timp, administraţia Trump ia decizii care pot influenţa direct industria în care operează SpaceX.

Joi, Trump a cerut administraţiei sale să adopte măsuri pentru creşterea drastică a numărului de lansări spaţiale comerciale din SUA, un sector în care SpaceX este unul dintre actorii dominanţi.

Valoarea exactă a investiţiei nu este cunoscută

Reuters precizează că nu poate fi stabilită suma exactă investită de Trump în SpaceX. Oficialii americani îşi declară tranzacţiile financiare în intervale valorice, nu prin indicarea sumelor exacte.

Prin urmare, documentele arată doar că achiziţia din 23 iunie a avut o valoare cuprinsă între 15.001 şi 50.000 de dolari.